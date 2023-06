Conflicto en Flybondi: qué le respondió el Gobierno a la empresa antela cancelación de vuelos

En la Secretaría de Comercio cuestionaron el accionar de la empresa por la disponibilidad de dólares, luego de que la empresa criticara las restricciones en el negocio exterior.

Flybondi canceló este martes varios de sus vuelos que afectarán a más de 5.000 pasajeros. La empresa low cost afirmó que la medida responde a las restricciones cambiarias para hacer pagos al exterior, pero desde el Gobierno salieron a responder los argumentos de la compañía.

“Actualmente existen medidas oficiales que son restrictivas para las empresas que necesitan acceder a moneda extranjera para realizar pagos al exterior. En Flybondi contratamos varios servicios especializados afuera y que se pagan en dólares. Para poder hacerlo debemos pedir autorización periódicamente, pero en los últimos dos meses no recibimos las aprobaciones”, informaron desde la empresa en un comunicado. Por esto, la restricción afectará los días 7, 8 y 9 de junio a 32 vuelos nacionales e internacionales, de los cuales 22 son cancelaciones y 10 serán reprogramados.

Fuentes de la Secretaría de Comercio explicaron: "La empresa quiere aumentar su flota y ahí somos claros: no hay problema en que crezca pero debe hacerlo con financiamiento propio, porque hay un stress en las reservas que el estado debe administrar atendiendo prioridades y necesidades de diversos sectores". Si "no es con financiamiento propio pueden hacerlo cargando SIRASE a plazo, como hacen los medicamentos por ej. (60días)", pero lo que "no pueden pretender es acceder de manera directa a un tipo de cambio a través del MULC mientras venden pasajes (una manera de vender dólares al tipo oficial) y aprovechar esa diferencia para no utilizar financiamiento propio", sostuvieron desde Comercio.

"Esto ya lo entendió la empresa que había cargado una cantidad importante de SIRASE, ahora las está retirando y volviendo a cargar por un valor más bajo", sumaron. Asimismo, el documento de la compañía detalló que la empresa "no cuenta con el aval mensual para girar pagos al exterior por el leasing en el marco del Sistema de Importaciones de la República Argentina y Pago de Servicios al Exterior (Sirase) en donde el 70% de sus costos de la aerolínea son en dólares". Es por eso que la aerolínea de bajo costo no puede despegar dos aviones.

En relación a esta situación, "se conformó una mesa de trabajo entre la Secretaría de Comercio, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Turismo, AFIP, Banco Central y la ANAC para dar seguimiento a la evolución de los pagos del costo por avión que tiene la empresa". Además, "está en elaboración un informe de ANAC al respecto para ver si el giro de divisas, que a primera vista es importante, corresponde con los costos del mantenimiento y leasing de la flota", destacaron desde la dependencia que co0nduce Matías Tombolini.

Flybondi opera en la Argentina hace más de cinco años cuando ingresó al país en el gobierno de Mauricio Macri y cuenta con 23 rutas operativas de las cuales 16 son domésticas desde y hacia Buenos Aires, cuatro son interprovinciales y tres internacionales a Brasil.