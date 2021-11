Papelón de Boggiano: desmienten una terrible fake news

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo desmintieron la salida de Poxipol de la Argentina.

El economista ultraliberal Miguel Boggiano difundió una fake news respecto al supuesto éxodo de una empresa del país. Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo salieron a desmentir la noticia y aseguraron que incluso ya está diseñado un plan de inversiones por parte de la compañía en cuestión.

"Saluden a Poxipol que se va de la Argentina. Sus accionistas se van a instalar una planta en Uruguay, donde dicen que todo le sale a 60 % más barato. Felicitaciones Alberto y Cristina. Destruyeron el país en solamente dos años", escribió Boggiano en su cuenta de Twitter. Nada de lo que dijo es verdad.

Desde la cartera que conduce Matías Kulfas negaron la salida de Poxipol y el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz destacó: "No es cierto que la empresa Akapol se esté yendo de la Argentina. Noticias falsas como éstas no hacen más que generar preocupación en los trabajadores, en los proveedores y cientos de personas que dependen laboralmente de esta empresa". Lo curioso es que funcionarios nacionales visitaron la empresa este mismo miércoles para conocer los planes de la empresa. Boggiano, aparentemente, no se enteró.

A través de su cuenta de Twitter, Merediz expresó: "La presentación la hicimos en Akapol, una PyME argentina que hace más de 50 años produce y comercializa adhesivos de contacto y pegamentos, como El Pulpito, el POXI-ran y la Voligoma. Su principal objetivo es desarrollar productos que faciliten las tareas del consumidor hogareño".