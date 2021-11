Euro blue hoy: en cuánto cotiza este viernes 5 de noviembre

La divisa extranjera es considerada una variable del dólar como ahorro y usada para viajes al exterior.

El euro se vende a 230,22 pesos en el mercado blue de la Argentina, mientras que la compra se sitúa en 225,60 pesos. En tanto que la divisa extranjera en el mercado oficial cotiza a 121 pesos. Con el recargo de 65% de impuestos, se vende a 200 pesos.

Desde el inicio del año, el euro ha mostrado subas en su precio, sin embargo esta variación ha sido más baja que el incremento de la inflación en Argentina. En el mercado oficial, la cotización del euro ha subido un 38,5 por ciento respecto de los primeros días del año, cuando las pizarras mostraban un $87,19.

La brecha entre el euro blue y el euro oficial​ se sitúa casi en el 60%. El euro en los principales bancos de la Argentina, de acuerdo al promedio que publica de forma diaria el Banco Central:

ICBC: $119,50

Nación: $120,50

Itaú: $119,50

Santander: $120

BBVA: $121,42

Macro: $125

Dólar blue hoy: subió un peso y tocó los $ 200

En una jornada al alza, el dólar blue subió el jueves y ya se vendió en los $ 200. De esa forma, sigue siendo la divisa más cara en el mercado cambiario. Actualmente la brecha entre el billete libre y el oficial es alrededor del 89%.

El volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 426,774 millones, en futuros MAE se hicieron U$S 33 millones y en Rofex U$S 449 millones. Según estimaciones de fuentes privadas de mercado, el Banco Central terminó la última jornada con ventas netas por aproximadamente U$ 85 millones. En los primeros días de noviembre, el BCRA lleva vendidos unos U$S 150 millones, todavía algo por debajo de lo vendido en los primeros días del mes anterior.

A su vez, el MEP o “Bolsa” aumenta 0,6% y se ubica en los $ 181,18. Mientras tanto, el Contado Con Liqui (CCL) escala 1,3% y se posiciona en los $ 182,47. Aunque el BCRA y el CNV establecieron restricciones cambiarias a mediados de julio, el MEP acumuló 3,7% en el último mes, y el CCL 2,7%. Estas se volvieron más restrictivas a mediados de agosto, pero el financiero mantuvo su tendencia alcista de forma más moderada. En septiembre y en octubre el dólar financiero siguió subiendo, a pesar de las nuevas restricciones que aplicó el BCRA sobre el dólar.

Por último, el dólar oficial no tiene cambios y se vende en los $ 105. Lo mismo ocurre con el dólar solidario, que incluye el 30% del impuesto PAIS y el 35% del anticipo de impuesto a las Ganancias, que se comercializa en los $ 173,25.