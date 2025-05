Estafa cripto: congelan casi USD 60 millones por el caso que involucra a Milei

Circle Internet Group, firma de criptoactivos especializada, congeló casi 60 millones de dólares de dos billeteras virtuales asociadas la masiva estafa que promocionó el presidente Javier Milei, el caso $⁠LIBRA. Se había pedido por exhorto desde la justicia argentina en abril y fue solicitado Martín Romeo quien se presentó en la causa como damnificado.

En la red social X, el programador Maximiliano Firtman explicó que "Hayden Davis -quien dijo estar en posesión de esos fondos- no puede usarlos más y en el futuro esos fondos podrían ser entregados a la justicia argentina". Y agregó: "¿Son todos los fondos de esas billeteras? No, pero las otras monedas (tokens) no tienen la potestad de ser congeladas por lo que no hay forma de hacerlo, como puede ser si hay fondos en SOL o en la propia $⁠LIBRA".

El abogado radical Agustín Rombolá, impulsor del seguimiento judicial de la causa, sostuvo: "Un paso más cerca de que Javier Milei, Karina Milei y el resto de los estafadores tengan que dar explicaciones".

Estafa cripto: Javier Milei quiere frenar la investigación

El gobierno de Javier Milei eliminó a través de un decreto la creación de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) por el escándalo cripto que lo involucra al mandatario. Se trata del fin de una disposición que buscó tapar el negociado luego de que explotara en los medios de comunicación la mega estafa presuntamente promovida por el presidente de Argentina.

En febrero, el Gobierno había oficializado la designación de María Florencia Zicavo, como la encargada de determinar si hubo “irregularidades o hechos de corrupción” en la promoción de la criptomoneda $Libra. A través de la resolución 72/2025 publicada en el Boletín Oficial, la administración libertaria nombró a la actual jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, y mano derecha del ministro Mariano Cúneo Libarona, al frente de la Unidad de Tareas de Investigación, creada específicamente para llevar el caso.

La funcionaria había designada para la tarea de recabar información relacionada al criptoactivo, y “colaborar de manera rápida y expedita con el Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal a través de la remisión inmediata de la documentación e información recopilada”.

“Establécese que la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) será presidida por la titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 114 de fecha 20 de febrero de 2025”, señala el articulado. En la misma línea, precisa: “La titular de la Unidad de Gabinete de Asesores, en el marco de lo prescripto en el artículo precedente, tendrá a su cargo el dictado de las normas operativas y complementarias previstas en el Decreto N° 114 de fecha 20 de febrero de 2025”.