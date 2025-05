Zona fría: el Gobierno redujo la cantidad de gente subsidiada pero no bajó el impuesto que la financia

El gobierno de Javier Milei redujo este lunes la cantidad de subsidio que reciben más de 130.000 usuarios ubicados dentro de las denominadas "zonas frías". Sin embargo, no procedió, en paralelo a reducir el financiamiento de este régimen, que se realiza a través del aporte de todo el resto de los usuarios a través del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.

La medida oficializada este lunes estableció una reducción de los subsidios energéticos a través de una quita parcial de los subsidios para el gas a usuarios residentes en las "zonas frías" que poseen más de un medidor.

Así lo hizo la Secretaría de Energía al oficializar la Resolución 219/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial. Concretamente, el Gobierno estableció que los usuarios residentes en "zonas frías" que tengan a su nombre más de un medidor no accederán al beneficio del 50% de descuento en la tarifa, sino solo al esquema más acotado del 30%. Es decir, deberán pagar el 70% de la tarifa medida y no el 50% como hasta ahora.

En total, se detectaron más de 137.000 casos de CUIT o CUIL que figuran como titulares de beneficios para dos o más medidores, lo que implica que un mismo usuario podría estar recibiendo el subsidio para más de una vivienda.

Es decir, a ellos se les retirará parcialmente el subsidio de uno de los medidores (pasará del 70% al 50%) por lo que la masa de dinero que el Estado dedica a financiar a las zonas frías se reducirá parcialmente.

Sin embargo, el Gobierno no tiene previsto reducir al mismo tiempo el financiamiento a estos usuarios, que se realiza mediante el denominado Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, establecido en 2002, y que es pagado por el resto de los usuarios del sistema mediante un recargo al tramo de la generación mayorista (PIST).

El 1° de abril pasado, la Secretaría de Energía había aumentado el recargo a los usuarios, mediante el cual se subsidia a las zonas frías, de un 5,44% a un 6%. Pero ahora, fuentes de la Secretaría de Energía señalaron a El Destape que "no se habló sobre el porcentaje" de recargo de este fondo fiduciario a los usuarios no beneficiados por el régimen de zonas frías, por lo que por el momento se mantendrá sin cambios y no se dará marcha atrás con la suba del mes pasado.

El argumento del gobierno de Milei para reducir subsidios al gas en las zonas frías

La decisión forma parte del proceso de revisión de subsidios iniciado tras la declaración de la emergencia energética y tarifaria. Según argumenta la norma, se detectaron más de 137.000 casos de CUIT o CUIL que figuran como titulares de beneficios para dos o más medidores, lo que implica que un mismo usuario podría estar recibiendo el subsidio para más de una vivienda. Esta situación contradice el criterio de vulnerabilidad económica que exige la Ley 27.637, que estableció el régimen especial para zonas con temperaturas bajas, argumentó el Gobierno en los considerandos.

En su comunicado, Energía afirmó que "la medida apunta a ordenar un régimen deficitario, que incluía usuarios de forma automática y sin control, para así profundizar en la focalización de subsidios únicamente para quienes los necesitan". "En 2021, el gobierno anterior extendió el régimen incorporando zonas consideradas como cálidas y templadas cálidas (según norma IRAM 11603:2012) como Rosario, Córdoba, San Luis y gran parte del territorio bonaerense. El resultado fue un esquema mal focalizado, regresivo y deficitario, que terminó beneficiando a quienes no lo necesitaban", advirtió también el comunicado.

A ello se le suma la decisión del Gobierno anunciada la semana pasada sobre la eliminación de los subsidios a las tarifas de energía a más de 15.500 usuarios de Puerto Madero y de barrios cerrados del AMBA, lo que permitirá al Estado ahorrar unos 3.000 millones de pesos al año, según las cifras oficiales.