El Gobierno reveló cuándo comenzará la exploración off shore en la costa atlántica

Se trata de uno de los proyectos en los que el Gobierno deposita gran expectativa, ya que el pozo a explorar tendría un valor estimado en U$S 100.000 millones.

El secretario de Energía, Darío Martínez, aseguró que "si todo está en orden, en marzo del 2023, YPF con Equinor estarán ejecutando el pozo exploratorio Argerich", al que calificó como la "gran apuesta de encontrar grandes reservas de hidrocarburos en el Mar Argentino". Se trata de uno de los proyectos en los que el Gobierno deposita gran expectativa, ya que el pozo tendría un valor estimado en U$S 100.000 millones.

Así se manifestó Martínez al analizar los resultados de la consulta pública realizada por el Gobierno nacional respecto del proyecto de exploración offshore en dos áreas ubicadas frente a las costas bonaerenses, en la que más del 60% de quienes participaron consideraron que la información provista por YPF y por la empresa noruega Equinor es al menos "suficiente y clara". En ese sentido, el funcionario destacó que "quienes opinaron, tuvieron acceso transparente a toda la información del plan de Gestión Ambiental presentado por las empresas".

"Nadie puede alegar que no se da información amplia y detallada. La misma va a seguir estando accesible a todo público en la página web del Ministerio de Ambiente", agregó. Este jueves cerró la consulta temprana que buscaba "recoger las inquietudes y observaciones de la ciudadanía" respecto de los proyectos denominadas "Pozo Argerich-1", dentro del Bloque CAN 100, y "Registro Sísmico Costa Afuera 3D Área CAN 102", ambos en la Cuenca Argentina Norte del Mar argentino, y sobre sus estudios de impacto ambiental.

A través de la aplicación habilitada al efecto, opinaron en la primera consulta 1387 personas y en la segunda 727, que debieron registrarse previamente. En el caso del proyecto "Pozo Argerich-1", cuyo objetivo es la perforación de un pozo hidrocarburífero exploratorio en aguas profundas, 315 kilómetros al este de la ciudad de Mar del Plata, 45,25% de los 727 participantes consideraron que la información provista por Equinor era "muy clara y suficiente", y el 22,83%, "clara y suficiente".

En cuanto al proyecto de registro sísmico planeado para el bloque CAN 102 del Mar Argentino, a 270 kilómetros de Mar del Plata, el 42,47% de las 1.387 personas que participaron en la consulta indicaron que la información brindada por YPF para su trabajo en el área es "muy clara y suficiente", y el 19,39% "clara y suficiente".

La Consulta Temprana tiene su origen en la llamada Ley Escazú, que insta a los gobiernos a brindar toda la información de impacto ambiental previo al llamado a Audiencia Pública, y es un procedimiento de consulta no vinculante.

Cuál es el objetivo de exploración

Los profesionales de YPF estiman que ese yacimiento podría llegar a los 1.000 millones de barriles de petróleo. Si se monetiza a 100 dólares el barril, "estamos hablando de una reserva con valor de 100 mil millones de dólares". Con el agregado de que en la Cuenca Argentina Norte, se presume, existen otros veinte yacimientos similares.

"Por supuesto en materia de exploración de hidrocarburos, siempre se habla en potencial. Es decir, hasta tanto no se perfore el pozo exploratorio y se compruebe el volumen de hidrocarburos extraíbles, todo puede ser cero. Por eso los profesionales de nuestra empresa de bandera YPF, son cautos en sus afirmaciones, pero absolutamente optimistas en las enormes posibilidades que tiene la cuenca y la importancia que tiene para nuestro país", explicaron desde Energía. De comprobarse estos mega yacimientos, su puesta en producción "transformará el perfil productivo de la costa bonaerense generando miles de puestos de trabajo directos e indirectos".

Con información de Télam