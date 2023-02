El Gobierno ahorrará más de US$ 2.100 millones en importación de energía

El Gobierno adelantó compras en un contexto favorable para rebajar los gastos estipulados en el presupuesto de este año en materia energética. El ministro Sergio Massa detalló el proceso que llevó a cabo el Gobierno.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que el Estado logrará este año un ahorro superior a US$ 2.100 millones por energía importada. El Gobierno adelantó compras en un contexto favorable para rebajar los gastos estipulados en el presupuesto de este año en materia energética. Para Massa, esto "impactará en el bolsillo de los ciudadanos y brindará certidumbre para el funcionamiento de la industria, al garantizar niveles de producción y abastecimiento federal a un precio mejor del planificado".

Durante el 2022, uno de los daños que sufrió la economía argentina fue por el efecto de la guerra que impactó en el precio de la importación de los barcos de GNL que inyectan gas a nuestra matriz energética. Para 2023, los gastos presupuestados originalmente para importación de GNL eran de US$ 3.465 millones, a un valor de US$ 55 MMBtu.

Sin embargo, según consignaron desde Economía, el impacto de la volatilidad del precio internacional de GNL abrió una ventana de oportunidad para la Argentina. En tal sentido, se decidió anticipar la compra de GNL que permitió bajar el precio a USD 20,8 MMBtu, a través de un proceso licitatorio con participación de nueve empresas internacionales. De esta manera, los US$ 3.465 millones que la Argentina iba a gastar se reducen a US$ 1.313 millones, generando, por un lado, un ahorro de salida de divisas para la Argentina de más de US$ 2.100 millones, y por el otro, un ahorro fiscal de más de $500.000 millones.

A este ahorro se suma el que se va a producir a partir del mes de julio de este año con la finalización del gasoducto Néstor Kirchner. Junto a la secretaria de Energía, Flavia Royon, y el presidente de Energía Argentina (Enarsa), Agustín Gerez, el ministro enfatizó: "Seguimos en la línea de garantizar orden fiscal y cuidado de las reservas. Tener sentido de oportunidad y usar bien los recursos hace a la buena gestión del Estado y le da certidumbre a todos los ciudadanos y ciudadanas".

Cómo funcionará el gasoducto Néstor Kirchner

El gasoducto Presidente Néstor Kirchner, ubicado en la localidad de Doblas, permitirá ampliar en un 25 por ciento la capacidad del sistema de transporte de gas natural argentino desde Vaca Muerta y ahorrar más de 2.900 millones de dólares al año entre sustitución de importación de combustibles y reducción de subsidios.

Con una extensión total de 573 kilómetros, además de aumentar la disponibilidad de gas a precios competitivos, generará 10 mil puestos de trabajo directos y otros 40 mil indirectos, entre la construcción y la mayor producción prevista en Vaca Muerta.