"Si hacemos bien las cosas en Energía, podremos equilibrar la balanza de pagos", aseguró Todesca

La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca Bocco, destacó hoy las potencialidades del área de Vaca Muerta en la explotación del petróleo y el gas no convencional, y aseguró que, con esos recursos, "la Argentina puede equilibrar su balanza de pagos".

Todesca Bocco puso de relieve el aumento del intercambio comercial, tanto de las exportaciones como de las importaciones, que atribuyó a "una política industrial muy decidida" y a "la suma del esfuerzo de una cantidad enorme de empresarios, empresarias, trabajadores y trabajadoras".

Por otra parte, señaló que la Argentina, junto con Bolivia y Ecuador, fue uno de los tres países de América Latina que pudo recuperar el empleo perdido durante la pandemia.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Así lo señaló en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10, en las que hizo un repaso de la reciente gira europea del presidente Alberto Fernández y resaltó el objetivo trazado de buscar inversiones para poder licuar el gas y exportarlo, una vez que se concluyan las obras del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner.

"Se requiere de una ingeniería muy compleja", señaló en referencia a los barcos regasificadores, aunque subrayó que "el primer objetivo es llevar el gas a toda la Argentina y, para eso, las obras del gasoducto ya están en marcha".

En un análisis de las posibilidades que se abren con esas inversiones, Todesca Bocco sostuvo que, "si la Argentina hace bien las cosas en materia energética, puede equilibrar su balanza de pagos", unos de los principales condicionamientos históricos de la economía nacional.

Además, remarcó que el aumento de las exportaciones, en especial las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), "es una buena noticia porque no es un milagro, es el reflejo de una política industrial muy decidida, que hace base en el mercado interno, que trata de sustituir importaciones y, desde esa plataforma, se exporta".

En ese sentido, señaló: "Por supuesto que la Argentina vende granos, pero también es capaz de exportar productos muy sofisticados, esas son las cosas que hay que poner en valor", al tiempo que diferenció a la política económica del presidente Alberto Fernández de su predecesor, Mauricio Macri.

"No es cuestión de ponerse a aplaudir al Gobierno, pero no nos quedamos esperando la 'lluvia de inversiones'", manifestó, además de advertir sobre "el riesgo de no poner estos temas sobre la mesa, no vaya a ser que nos confundamos y pensemos otra vez en las hadas de la confianza".

Con información de Télam