Javier Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo.

Semanas después de que el Gobierno nacional anunciara un blanqueo para quienes tienen dólares ahorrados sin declarar, una nueva encuesta de la consultora Zuban Córdoba expuso el poco impacto de la medida.

Para el estudio, se les hizo el cuestionario a 1.500 argentinos mayores de 16 años entre el 7 y el 9 de junio. El margen de error que informó la consultora es del +/-2,53%, mientras que el nivel de confianza es del 95%.

"Los/as argentinos/as responden a las necesidades del gobierno con la misma crudeza que gran parte de los actores del mercado. Incluso quienes quieren a la actual gestión no están dispuestos a poner las manos en el fuego por ella. Mucho menos sus ahorros", indicó Zuban Córdoba en el informe.

Más del 70% no tiene dólares ahorrados

Antes de anunciar la medida, el Gobierno hizo hincapié en que gran parte de los argentinos tenía dólares "abajo del colchón"; es decir, ahorrados pero sin declarar. Sin embargo, esta encuesta reveló que el 72,1% de los argentinos no tiene dólares ahorrados en negro; el 19,9% confirmó que tiene y el 8% dijo no saber.

Luego, la encuesta hizo hincapié en quienes aseguraron tener dólares ahorrados "abajo del colchón". Entre ese 19,9%, el 45,7% respondió que los seguirá guardando, el 12,2% contestó que los va a "blanquear en el banco" por la nueva medida del Gobierno, el 9,5% contó que los usa "para llegar a fin de mes", el 8,8% los ahorra para las vacaciones y el 16,8% les dará otro fin. El 7,2% no contestó algo concreto y se lo enmarcó en "no sabe".

"'Mis dólares, mi decisión' parece ser la respuesta cruda de los/as argentinos/as ante el pedido gubernamental de utilizar los ahorros para 'remonetizar' la economía. Como siempre, el órgano más sensible no entiende de ideologías", explicó el informe que acompaña la encuesta.

En otro fragmento del estudio, se mostró una frase y preguntó el nivel de acuerdo con la misma, que expresaba: "Lo último que se me ocurre es gastar los dólares porque Milei y su gobierno me lo piden". Allí, el 57,8% coincidió con la frase, el 36,6% se mostró en desacuerdo y el 5,6% dijo no saber.