EN VIVO
Empleados de comercio

Paritarias Empleados de Comercio con aumento: cuánto cobro en octubre 2025 y escalas

Los empleados de comercio reciben en octubre un nuevo aumento salarial junto con una suma fija mensual acordada en paritarias. La actualización alcanza a todas las categorías del sector en todo el país y se aplica de manera automática en los recibos de sueldo.

01 de octubre, 2025 | 17.57

Los Empleados de Comercio, uno de los gremios más numerosos del país, reciben en octubre de 2025 una nueva actualización salarial producto del acuerdo paritario firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) y las cámaras empresariales del sector.

El convenio establece un esquema que contempla un incremento del 1% mensual sobre el sueldo básico de cada categoría, acompañado por una suma fija de $40.000 mensuales, que se abonará hasta diciembre. De esta manera, los ingresos de los trabajadores de ventas, administración, maestranza, cajas y auxiliares en todo el país se ven impactados directamente por la negociación colectiva.

Empleados de comercio: cómo se aplican los aumentos en octubre

El acuerdo distribuye las mejoras salariales de forma escalonada desde julio hasta diciembre de 2025. Cada mes, los trabajadores reciben:

  • Un aumento del 1% mensual sobre los básicos de cada categoría.

  • Una suma fija no remunerativa de $40.000, que se liquida junto con el sueldo y debe figurar de manera diferenciada en el recibo de haberes.

Este esquema de incrementos fue diseñado para compensar la pérdida de poder adquisitivo frente al alza del costo de vida y tiene vigencia nacional, es decir, aplica de forma uniforme en supermercados, grandes cadenas comerciales, distribuidoras y pequeños negocios de cercanía.

Salarios empleados de comercio

MÁS INFO

Escala salarial de empleados de comercio en octubre 2025

Personal de maestranza

  • Maestranza A: $1.075.875

  • Maestranza B: $1.078.874

  • Maestranza C: $1.089.380

Administrativos

  • Administrativo A: $1.087.131

  • Administrativo B: $1.091.637

  • Administrativo C: $1.096.137

  • Administrativo D: $1.109.648

  • Administrativo E: $1.120.904

  • Administrativo F: $1.137.415

Cajeros

  • Cajero A: $1.090.882

  • Cajero B: $1.096.137

  • Cajero C: $1.102.893

Auxiliares

  • Auxiliar A: $1.090.882

  • Auxiliar B: $1.098.387

  • Auxiliar C: $1.123.155

Auxiliares especializados

  • Auxiliar Especializado A: $1.099.891

  • Auxiliar Especializado B: $1.113.399

Vendedores

  • Vendedor A: $1.090.882

  • Vendedor B: $1.120.904

  • Vendedor C: $1.131.297

  • Vendedor D: $1.137.415

A todos estos montos se les debe sumar la suma fija de $40.000 mensuales, que complementa los básicos y constituye un refuerzo directo para el ingreso de los trabajadores del sector mercantil.

Empleados de comercio: cuánto cobran

El convenio paritario impacta en la totalidad del personal de comercio, incluyendo puestos administrativos, de mantenimiento, técnicos, de venta y de atención al público. La liquidación debe hacerse automáticamente por parte de las empresas, sin necesidad de que los trabajadores realicen trámites adicionales.

La grilla oficial fue difundida por la Faecys y homologada por el Ministerio de Trabajo, lo que garantiza su aplicación obligatoria en todo el país. Además, quedó abierta la posibilidad de una revisión hacia fin de año, en función de la evolución de la inflación, y ya se analizan negociaciones para un eventual bono de fin de año.

De esta forma, octubre llega con un nuevo incremento y el pago extraordinario que consolida los haberes de los Empleados de Comercio, garantizando un refuerzo en los ingresos para enfrentar la suba del costo de vida.

Trending
Boxeo
Toro Domínguez: "Cuando el país está mal, los pibes tienen que trabajar más y dejan de entrenar" Fernando Galluzzo
Las más vistas