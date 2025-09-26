Empleados de comercio

Los empleados de comercio cobrarán en octubre 2025 los salarios correspondientes a septiembre, que ya incluyen el 1% de aumento mensual previsto en el acuerdo paritario firmado entre la FAECYS (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios) y las cámaras empresarias del sector. Además, continúa vigente la asignación fija no remunerativa de $40.000, que se abona todos los meses del segundo semestre.

Cómo se aplican los aumentos

El convenio salarial rubricado en julio estableció un incremento total del 6% sobre las escalas de junio, a liquidarse en tramos de 1% mensual entre julio y diciembre 2025. La suma fija de $40.000 —también no remunerativa— será incorporada al básico de convenio a partir de enero 2026, pasando a formar parte del salario consolidado.

Escalas salariales de octubre 2025

Con la actualización de octubre, los básicos de convenio quedan de la siguiente manera (a los montos debe agregarse la asignación fija de $40.000):

Maestranza

Categoría A: $1.025.914

Categoría B: $1.028.884

Categoría C: $1.039.290

Administrativos

A: $1.037.062

B: $1.041.525

C: $1.045.982

D: $1.059.363

E: $1.070.510

F: $1.086.863

Cajeros

A: $1.040.777

B: $1.045.982

C: $1.052.672

Personal auxiliar

A: $1.040.777

B: $1.048.210

C: $1.072.740

Auxiliares especializados

A: $1.049.700

B: $1.063.078

Cuánto cobran empleados de comercio

Vendedores

A: $1.040.777

B: $1.063.080

C: $1.070.510

D: $1.086.863

Adicionales y beneficios vigentes

A estos valores se suman los adicionales específicos por tarea, como armado de vidrieras ($40.715,97), plus de cajeros, y adicionales por choferes según kilómetros recorridos. El resultado final que percibirá cada trabajador en octubre se compone del básico actualizado, la suma fija de $40.000 y los adicionales correspondientes, conformando la remuneración total de la categoría.

Feriado del Día del Empleado de Comercio

El Día del Empleado de Comercio se celebrará en Argentina el lunes 29 de septiembre de 2025, tras el acuerdo entre las cámaras empresarias y el sindicato mercantil para trasladar la fecha original, que es el 26 de septiembre.

La decisión de mover la conmemoración al lunes tiene como objetivo evitar un impacto en las ventas del fin de semana y, al mismo tiempo, garantizar el derecho al descanso de más de un millón de trabajadores del sector. La medida fue confirmada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y regirá en todo el país bajo el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 130/75.

Los comercios no están obligados a cerrar en esta jornada. Sin embargo, en caso de que un empleado de comercio deba trabajar, su jornada deberá pagarse al 100% adicional, tal como establece la normativa para los feriados nacionales.