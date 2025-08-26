Paritarias empleados de comercio de agosto a enero de 2026: cuánto cobran y de cuánto es el aumento

Salarios de comercio: el aumento hasta enero

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) alcanzó un nuevo acuerdo paritario con las cámaras empresarias del sector, que regirá entre agosto de 2025 y enero de 2026. El entendimiento establece un incremento salarial escalonado del 6%, distribuido en seis tramos mensuales del 1%, y el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000.

Cómo se aplican los aumentos de los empleados de comercio

Aumento del 1% mensual : se aplica de manera acumulativa desde agosto de 2025 hasta enero de 2026 , alcanzando un total del 6% sobre los básicos de convenio.

Suma fija mensual : los trabajadores percibirán $40.000 no remunerativos , que funcionarán como un refuerzo al salario.

Impacto en adicionales : la suma fija se tendrá en cuenta para el cálculo de presentismo, antigüedad, título, aguinaldo e indemnizaciones .

Incorporación al básico: a partir de febrero de 2026, los $40.000 se sumarán al sueldo básico, consolidando el incremento en las escalas salariales.

Trabajadores de comercio: cuánto cobran

Cuánto cobran los empleados de comercio

El salario básico de convenio varía según la categoría laboral (maestranza, administrativo, vendedor, cajero, auxiliar, etc.). Con la aplicación de los incrementos del 1% mensual y la suma fija de $40.000, los ingresos de los trabajadores muestran una mejora sostenida mes a mes hasta enero de 2026.

Por ejemplo:

Un empleado de categoría administrativa A , con básico en torno a los $700.000 en julio, pasa a superar los $746.000 en enero , sin contar adicionales.

A este monto se le adiciona la suma fija de $40.000, lo que lleva el ingreso mensual total por encima de los $786.000.

En todas las categorías, el impacto acumulado es similar: un aumento escalonado del 6% más el refuerzo mensual, que finalmente se incorpora al básico a partir de febrero de 2026.

El acuerdo contempla una cláusula de revisión en diciembre de 2025, donde las partes volverán a reunirse para evaluar la situación inflacionaria y, de ser necesario, pactar nuevos ajustes bajo modalidad no remunerativa.

Cuánto cobran los trabajadores de comercio

Cómo influye el bono en los cálculos laborales

Aunque la suma fija se paga con carácter no remunerativo, tiene incidencia sobre varios conceptos. Hasta diciembre no integra el salario básico, pero igualmente debe ser tenida en cuenta para calcular aguinaldo, vacaciones, horas extras e indemnizaciones en caso de finalización de la relación laboral.

A partir de enero de 2026, la asignación de diciembre se incorpora al básico de convenio, con lo cual deja de ser transitoria y se consolida como parte estable del sueldo. Esto eleva el piso salarial sobre el que se aplicarán los próximos aumentos paritarios, generando un impacto estructural en las escalas.