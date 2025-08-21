Empleados de comercio con aumento en septiembre 2025: de cuánto es y cuánto cobran

La paritaria más grande del país volvió a actualizarse. La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) confirmaron la homologación oficial del último acuerdo salarial por parte de la Secretaría de Trabajo.
El convenio establece una suba total del 6% en seis tramos, a razón de un punto porcentual por mes entre julio y diciembre de 2025. Además, durante todo el segundo semestre los trabajadores percibirán un bono no remunerativo de $40.000 mensuales, que en enero de 2026 se incorporará al básico.
Cuánto cobran en septiembre los empleados de comercio
Con la tercera cuota del incremento, que se suma a las anteriores, los salarios básicos de convenio para los primeros días de septiembre quedarán de la siguiente manera:
-
Administrativos: entre $1.066.994 y $1.116.311 según categoría.
-
Maestranza: entre $1.055.954 y $1.069.199.
-
Cajeros: desde $1.070.672 hasta $1.082.452.
-
Vendedores: entre $1.070.672 y $1.116.311.
-
Auxiliares Generales: de $1.070.672 a $1.102.325.
-
Auxiliares Especiales: entre $1.079.509 y $1.092.756.
A estos montos se suma el bono de $40.000 correspondiente a septiembre, que impacta en el sueldo de bolsillo.
Claves del acuerdo
-
El incremento no puede ser absorbido por otros aumentos previos del sector, aunque sí podrán compensarse las sumas otorgadas a cuenta desde abril de 2025.
-
La suma fija se considera para el cálculo de presentismo, antigüedad, aguinaldo, vacaciones y liquidaciones finales.
-
El acuerdo incluye una cláusula de revisión en noviembre, donde se evaluará la situación económica para definir eventuales correcciones adicionales.
Empleados de comercio con aumento: las escalas salariales de agosto
Los valores de referencia informados no contemplan adicionales por zona, presentismo ni antigüedad. A continuación, el detalle por categoría:
Maestranza
-
Maestranza A: $1.056.054,94
-
Maestranza B: $1.059.995,06
-
Maestranza C: $1.069.300,09
Administrativos
-
Administrativo A: $1.067.094,25
-
Administrativo B: $1.071.514,01
-
Administrativo C: $1.075.928,72
-
Administrativo D: $1.089.179,92
-
Administrativo E: $1.100.221,24
-
Administrativo F: $1.116.416,59
Cajeros
-
Cajero A: $1.070.773,68
-
Cajero B: $1.075.928,72
-
Cajero C: $1.082.554,32
Personal auxiliar
-
Auxiliar A: $1.070.773,68
-
Auxiliar B: $1.078.134,56
-
Auxiliar C: $1.102.429,10
-
Auxiliar especializado A: $1.079.610,17
-
Auxiliar especializado B: $1.070.773,68
Vendedores
-
Vendedor A: $1.100.221,24
-
Vendedor B: $1.116.416,59
-
Vendedor C: $1.092.859,35
-
Vendedor D: $1.092.862,38
El Ministerio de Capital Humano oficializó la homologación del acuerdo paritario 2025 para el sector de empleados de comercio, firmado entre FAECYS y las cámaras empresarias CAC, CAME y UDECA. Con esta validación, se activa la aplicación obligatoria de los aumentos no remunerativos y remunerativos pactados, así como el pago mensual de una suma fija de $40.000 hasta diciembre, que se incorpora al salario básico en enero 2026.