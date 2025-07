Paritarias Empleados de Comercio con aumento: cuánto cobro en agosto 2025 y escalas

Empleados de comercio: cuánto cobro en agosto.

En un contexto de renovación de paritarias, los trabajadores de comercio lograron cerrar una nueva paritaria con impacto directo en los sueldos de agosto 2025. El acuerdo, firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias, ya fue homologado y se encuentra vigente para todos los trabajadores encuadrados en el Convenio Colectivo 130/75.

Desde este mes, los salarios básicos superan el millón de pesos en casi todas las categorías, y el acuerdo contempla además adicionales clave como antigüedad (1% por año trabajado) y presentismo (8,33% sobre el básico), que aumentan el salario de bolsillo.

Salarios de los empleados de comercio.

Escala salarial empleados de comercio: administrativos

Los trabajadores del área administrativa, una de las más representativas del convenio, percibirán los siguientes sueldos básicos por jornada completa:

Administrativo A : $1.066.994.

Administrativo B : $1.071.413.

Administrativo C : $1.075.827.

Administrativo D : $1.089.078.

Administrativo E : $1.100.117.

Administrativo F: $1.116.311.

Escala salarial empleados de comercio: cajeros

En el sector de cajas, los sueldos varían según la categoría:

Cajero A : $1.070.672.

Cajero B : $1.075.827.

Cajero C: $1.082.452.

Escala salarial empleados de comercio: auxiliares

Para el personal auxiliar general, los nuevos básicos son:

Auxiliar A : $1.070.672.

Auxiliar B : $1.078.033.

Auxiliar C: $1.102.325.

Maestranza

Personal de maestranza: entre $1.055.954 y $1.069.199, según el grado de responsabilidad.

Empleados de comercio: aumento de agosto.

Con estos nuevos valores, un trabajador con más de 10 años de antigüedad y asistencia perfecta puede superar los $1.200.000 brutos mensuales, antes de aportes.

El aumento alcanza a todas las ramas: administración, ventas, cajas, maestranza, auxiliares generales y especializados. Las diferencias en los sueldos responden a la complejidad de las funciones, la capacitación requerida y el grado jerárquico. En los casos de jornada parcial, la liquidación será proporcional, pero manteniendo todos los derechos: aguinaldo, vacaciones, aportes y adicionales. Desde FAECyS remarcaron que esta actualización busca proteger el poder adquisitivo del salario frente a la inflación, y sostener el empleo formal en un contexto económico desafiante.

Paritaria de Comercio: los mayoristas rechazan el aumento salarial y marcan diferencias con el acuerdo

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) manifestó su rechazo al último acuerdo paritario firmado entre la Federación de Empleados de Comercio (FAECyS) y las cámaras empresariales del sector. En un comunicado oficial, la entidad aclaró que no reconoce el aumento salarial pactado para agosto, ya que —según afirman— no participaron de la negociación y el acuerdo aún no cuenta con la homologación del Ejecutivo.

Desde CADAM sostienen que el convenio fue negociado sin representación del sector mayorista, que no está incluido dentro de las entidades firmantes (CAC, CAME y UDECA), y remarcaron que cualquier modificación en los salarios no los obliga hasta tanto no haya aprobación oficial por parte del Gobierno.

Además, expresaron su disconformidad con algunos puntos del acuerdo. Uno de los temas más cuestionados es la continuidad del seguro de retiro "La Estrella", un aporte obligatorio del 2,5% a cargo del empleador. Si bien el nuevo acuerdo propone reducirlo al 1,5%, desde CADAM insisten en que debería eliminarse completamente, al considerar que se trata de un esquema injusto y poco transparente.

También cuestionaron que el 50% de los fondos del seguro quedan en el sistema de retiro solidario, mientras que la otra mitad puede ser reclamada por el trabajador solo en caso de despido. Según la cámara, el sistema de actualización del monto también presenta inconsistencias.

Por último, reiteraron su oposición a otros aportes obligatorios incluidos en el acuerdo, como la contribución por COVID-19 (que se aplica incluso si el trabajador no está afiliado a OSECAC) y el aporte al INACAP, destinado al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio, administrado por las cámaras que firmaron la paritaria.

De esta manera, el sector mayorista marca un claro distanciamiento del acuerdo salarial general, dejando en evidencia las tensiones internas dentro del esquema paritario del comercio.