Aumento para empleados de comercio en octubre 2025: el salario que cobran

Salarios: cuánto cobran los empleados de comercio

Los empleados de comercio de todo el país recibirán en octubre un nuevo aumento salarial del 1%, según lo acordado en la última negociación paritaria entre la FAECyS (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios) y las cámaras empresarias del sector. El convenio incluye, además, una suma fija de $40.000 que se pagará mes a mes hasta diciembre de 2025, lo que refuerza el ingreso de los trabajadores en un contexto de inflación persistente.

Este incremento del 1% se suma al que los empleados ya recibieron en julio, agosto y septiembre, y será replicado nuevamente en noviembre y diciembre, según la grilla de aumentos establecida en el acuerdo vigente.

Salarios de empleados de comercio

Cuánto cobran los empleados de comercio en octubre

Con la nueva actualización, los salarios básicos de cada categoría quedan de la siguiente manera:

Personal de maestranza:

Maestranza A: $1.075.875

Maestranza B: $1.078.874

Maestranza C: $1.089.380

Administrativos:

Administrativo A: $1.087.131

Administrativo B: $1.091.637

Administrativo C: $1.096.137

Administrativo D: $1.109.648

Administrativo E: $1.120.904

Administrativo F: $1.137.415

Cajeros:

Cajero A: $1.090.882

Cajero B: $1.096.137

Cajero C: $1.102.893

Auxiliares:

Auxiliar A: $1.090.882

Auxiliar B: $1.098.387

Auxiliar C: $1.123.155

Auxiliares especializados:

Auxiliar Especializado A: $1.099.891

Auxiliar Especializado B: $1.113.399

Vendedores:

Vendedor A: $1.090.882

Vendedor B: $1.120.904

Vendedor C: $1.131.297

Vendedor D: $1.137.415

Próximas revisiones que tendrán los empleados de comercio

El acuerdo paritario establece que en noviembre las partes podrán volver a reunirse para revisar las escalas básicas, porcentajes y sumas fijas, tomando en cuenta las variaciones de precios y la situación económica. De esta manera, el gremio mantiene abierta la negociación para asegurar que los salarios no pierdan poder de compra en los últimos meses del año.

La pauta de aumentos queda de la siguiente forma para el segundo semestre:

Julio: 1% + suma fija $40.000

Agosto: 1% + suma fija $40.000

Septiembre: 1% + suma fija $40.000

Octubre: 1% + suma fija $40.000

Noviembre: 1% + suma fija $40.000

Diciembre: 1% + suma fija $40.000

Qué adicionales cobrarán los empleados de comercio

Armado de Vidrieras: $40.715,97.

Cajero A y C: $127.495,20.

Cajero B: $502.071,51.

Ayudante Chofer primeros 100 km: $85,34.

Ayudante Chofer más de 100 km: $104,97.

Chofer primeros 100 km: $104,82.

Chofer más de 100 km: $122,25.

Por último, vale destacar los salarios del sector privado. La remuneración nominal bruta promedio de los asalariados privados en junio de 2025, que releva el SIPA, fue de $2.380.439, con un incremento del 46,2% interanual. En tanto, la mediana salarial alcanzó los $1.876.003, un 49% más que en junio del año anterior. En ese mismo período, la inflación general fue de 39,4%, lo que significa que los ingresos de los trabajadores privados avanzaron a mayor ritmo que el promedio de los precios de la economía.