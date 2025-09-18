Paritarias empleados de comercio en septiembre 2025: escalas y cuánto cobra cada categoría

Cuánto cobran los empleados de comercio.

En el marco del convenio colectivo 130/75, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias CAME, CAC y UDECA acordaron la continuidad del esquema de aumentos salariales para los empleados de comercio en el segundo semestre de 2025.

El acuerdo prevé un incremento total del 6% sobre los salarios básicos de junio 2025 —incluyendo los montos no remunerativos vigentes hasta ese mes—, a aplicarse en seis tramos del 1% mensual entre julio y diciembre.

En septiembre se consolida la tercera etapa del incremento paritario, con un nuevo 1% de aumento acumulativo sobre la base de junio. Además, los trabajadores cobran la tercera cuota de la suma fija no remunerativa de $40.000, que se paga todos los meses del segundo semestre.

Este monto se mantendrá hasta diciembre, mes en el que se integrará al básico a partir de enero 2026, transformándose en un aumento permanente.

Salarios empleados de comercio.

Empleados de comercio: escalas salariales de septiembre

Los básicos actualizados de septiembre 2025 para cada categoría son los siguientes (a los que se suma la cuota no remunerativa de $40.000):

Maestranza A: $1.025.914 + $40.000

Maestranza B: $1.028.884 + $40.000

Maestranza C: $1.039.290 + $40.000

Administrativo A: $1.037.062 + $40.000

Administrativo B: $1.041.525 + $40.000

Administrativo C: $1.045.982 + $40.000

Administrativo D: $1.059.363 + $40.000

Administrativo E: $1.070.510 + $40.000

Administrativo F: $1.086.863 + $40.000

Cajero A: $1.040.777 + $40.000

Cajero B: $1.045.982 + $40.000

Cajero C: $1.052.672 + $40.000

Personal Auxiliar A: $1.040.777 + $40.000

Personal Auxiliar B: $1.048.210 + $40.000

Personal Auxiliar C: $1.072.740 + $40.000

Auxiliar especializado A: $1.049.700 + $40.000

Auxiliar especializado B: $1.063.078 + $40.000

Vendedor A: $1.040.777 + $40.000

Vendedor B: $1.063.080 + $40.000

Vendedor C: $1.070.510 + $40.000

Vendedor D: $1.086.863 + $40.000

Estos valores representan el sueldo básico de cada categoría más la suma extraordinaria que se abona mensualmente hasta diciembre.

Salarios empleados de comercio.

El esquema paritario continuará activo durante el último trimestre de 2025, con nuevos ajustes del 1% en octubre, noviembre y diciembre, siempre calculados sobre la base salarial de junio y acumulativos respecto de los aumentos previos.

En paralelo, los empleados seguirán cobrando la suma fija no remunerativa de $40.000 cada mes hasta diciembre. La particularidad es que el monto correspondiente al último mes del año se incorporará de forma permanente al básico a partir de enero de 2026, lo que servirá como piso para las próximas negociaciones.

Con esta actualización, septiembre representa la tercera etapa del acuerdo salarial alcanzado para el segundo semestre y ratifica el esquema de incrementos graduales y sumas extraordinarias que apuntalan el poder adquisitivo de los trabajadores del sector.