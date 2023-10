"Los audios de Melconian": la reacción de Massa cuando le preguntaron

El candidato a Presidente destacó el profesionalismo del posible ministro de Economía de Patricia Bullrich aunque tengan visiones distintas.

En medio del escándalo por "los audios de Melconian", el ministro de Economía y candidato a Presidente en estas elecciones 2023, Sergio Massa, destacó "el profesionalismo" de quien puede llegar a ser el titular del Palacio de hacienda si Patricia Bullrich llega a la Casa Rosada. De todos modos, Massa reconoció que su respeto es "aunque tenga visiones distintas".

"Es todo basura", lanzó Massa de forma vehemente cuando le consultaron sobre si había escuchado esos audios. "Es un profesional de la puta madre, con el que me llevo bien en lo personal y pienso distinto respecto del camino de la solución", sumó.

No es llamativa la reacción del tigrense ya que un mes atrás se había reunido con el economista y presidente de Fundación Mediterránea, en el marco de alcanzar un acuerdo con la mayoría de los partidos para salir de la crisis económica y social actual. Melconian también se había reunido con la vicepresidenta Cristina Kirchner.

La reunión, de la que dio cuenta de modo sorpresivo Massa en su exposición ante empresarios nucleados en CAME, el miércoles de la semana pasada, aún da lugar a controversias. Además del enojo de Melconian, quien confirmó que el encuentro existió pero acusó a Massa de “falta de códigos” por revelarlo, fue Javier Milei quien volvió a traerlo a la discusión durante el segundo debate presidencial, claro que esta vez para perjudicar de modo directo a Massa y a Bullrich, que no contestaron su chicana.

“Melconian se juntó con Massa para pedirle que cuide la SIRA [Sistema de Importaciones], es decir que cuide un tongo, ¡que cuide la corrupción!”, se enfervorizó el candidato de La Libertad Avanza, dando por cierta la versión de Massa, algo que Melconian desmiente en relación al contenido de la charla. “Que (Luis) Petri se lo diga a Melconian, que se reunió conmigo y me dijo que no elimine las SIRA”, disparó Massa en la sede céntrica de la Came, un rato después que el candidato a vicepresidente de Bullrich afirmara, ante el mismo auditorio, que eliminaría el cuestionado sistema electrónico que el Gobierno utiliza para la gestión de las importaciones.

Para mostrar distanciamiento, Melconian acusó este miércoles a Sergio Massa por la suba del dólar blue, que quebró la barrera de los 1000 pesos."Meté preso a quien quieras, pero sos el que está generando esto", enfatizó el economista.

La candidatura Milei

"Dentro de eso, sube el dólar y se encuentra con uno que le da manija al dólar", alertó respecto a los dichos del libertario Javier Milei, quien definió al peso argentino como "excremento" y llamó a no renovar los plazos fijos. En la misma línea, expresó: "Es una estrategia que atrae gente, pero aunque sea deliberada y algún día contemos que armó una estrategia y terminó presidente, ¿Y los que están abajo?".

Para el ex presidente del Banco Nación, el fundador de La Libertad Avanza (LLA) "no está preparado para ser presidente". "Él ha sido el rechazo a la casta, consiguió una palabra, fenómeno, ahora el 11 de diciembre tenés que estar ahí, tenés que ser un tipo que aglutinás y contenés", indicó en declaraciones televisivas, y completó: "Tenés que arreglar estos quilombos. Esa es la tarea de un presidente, no la de cagarse de risa en tu egocentrismo".

Por su parte, el aspirante al Palacio de Hacienda que competirá en la boleta de Patricia Bullrich, señaló: "El mensaje debe ser de tranquilidad. No porque estés al mando, pero es una tranquilidad conceptual de candidatos empáticos". "Los candidatos deben dar tranquilidad, tratar de contener y después la vida te lleva a tener que explicar. La tarea de un candidato es similar a la de un padre", ejemplificó.

Bullrich contra las operaciones

Bullrich denunció que hay una "campaña sucia" en su contra, consideró que la Argentina sufre actualmente "un vacío de poder" y advirtió que el país está "al borde de la hiper y de entrar en una crisis terminal". "Hay un vacío de poder. En estos días, uno tendría que estar escuchando al Presidente (Alberto Fernández) o a la vicepresidenta (Cristina Kirchner), hablando de lo que sucede en el país, pero eso no sucede", sostuvo la referente del PRO.

Por otra parte, al referirse a la figura del postulante de La Libertad Avanza lo acusó de ponerse "en consultor de una cueva de dinero", en referencia a las declaraciones que generaron una corrida y una escalada en la cotización del dólar blue. "Estamos al borde de la hiper y de entrar en una crisis terminal", alertó la candidata presidencial de Juntos por el Cambio.

Finalmente, la referente opositora denunció que hay "campaña sucia" en su contra "todo el tiempo", luego de que se difundieran unos supuestos audios del economista Melconian. "Todo el tiempo (se ve campaña sucia). Con este tema que te hacen voces con inteligencia artificial, te recortan videos, te meten audios que nadie sabe de dónde salen... Vayamos a las cosas que son explícitas y concretas: Tomás Méndez no es un periodista, es una basura, en el sentido no de persona, sino por las cosas que hace", lanzó.

"Me parece todo sucio. Hoy las campañas sucias son un instrumento de las campañas. Tendrían que tener una trazabilidad, porque no cualquier puede poner cualquier cosa en cualquier lado", señaló.