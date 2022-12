Cortes de luz: las empresas tienen acumulación de ganancias y poca inversión

Los balances de Edesur, que planea irse del país, evidencian abultadas ganancias, pero acumula deudas con el fisco, multas y desinversión en áreas clave.

Reducción de inversiones, multas por constantes cortes en el suministro, deudas millonarias con el Fisco y ganancias operativas revirtiendo pérdidas de ejercicios anteriores son las principales características de los balances presentados por la distribuidora Edesur, en la previa a poner a la venta sus activos en la Argentina. En medio de un proceso anunciado de desinversión y retiro del país, la distribuidora controlada por la italiana Enel y que involucra entre sus propietarios directos e indirectos al “hermano de la vida” de Mauricio Macri, el empresario Nicolás Caputo, mantiene en los últimos días un piso de 10.000 hogares usuarios sin servicio eléctrico, resultado de haber reducido en más de un 70 por ciento en términos reales la inversión, mientras la ganancia acumulada en los primeros tres meses de este año se ubicó en los 5011 millones de pesos frente a una pérdida de 27.154 millones de igual lapso de 2019.

Luego de alcanzar la cifra de casi 33.500 usuarios del área metropolitana bonaerense sin luz en la noche de este miércoles, se mantiene sin servicios unos 15.000 usuarios, de los cuales cerca de 10.000 son interrupciones corren por cuenta de Edesur. Se trata de la empresa cuyos principales accionistas adelantaron la semana previa un plan de desinversión en la Argentina y que desde la Defensoría del Pueblo bonaerense, a cargo de Guido Lorenzino, se le pedirá el fin de la concesión para una posible estatización. La salida de la empresa fue difundida por el CEO de su controlante Enel, Francesco Starace, durante el encuentro anual de la empresa estatal italiana en la ciudad de Milán. La salida de Argentina incluye la venta de las centrales térmicas Costanera y Dock Sud, la concesión de la hidroeléctrica El Chocón y las líneas de transmisión y de transporte de energía eléctrica.

Enel detenta el 72 por ciento de las acciones de Edesur, mientras que el resto del paquete accionario está en manos de la firma holding Distrilec, propiedad de los grupos Reca, Escasany, Caputo y Bemberg. En un esquema de mamuschkas Caputo, el amigo de Macri, mantuvo una participación en la distribuidora, al contar con el 23 por ciento de las acciones de la sociedad Sadesa, que a su vez mantenía el 30 por ciento de las acciones de Central Puerto y menos de la mitad de participación en Distrilec. Esta última tiene el control del 56 por ciento de las acciones de Edesur. Finalmente, Caputo vendió su participación en el para concentrarse en su autopartista Mirgor.

Si bien la empresa asegura que la caída en sus ingresos deriva del congelamiento de tarifas, los problemas financieros responden a problemas propios de su mala administración. En el holding de capitales italianos Enel sostienen haber invertidos unos 850 millones de dólares en cinco años para sostener el servicio, pero sostienen que llegaron a un límite de sus posibilidades por el desfasaje entre la inflación y las tarifas. De acuerdo con los balances que presentaron a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la ganancia acumulada en los primeros nueves meses de este año alcanzó (en moneda constante; es decir deflactada la inflación) a los 5011 millones de pesos, frente a una pérdida neta de 27.154 millones registrada en igual lapso de 2021. Esto implicó una ganancia actual de 95,58 pesos por acción, frente a la caída de 30,22 del año pasado.

“Los saldos por impuesto diferido al 30 de septiembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 se midieron aplicando una tasa del impuesto a las ganancias del 35 por ciento, que corresponde a la tasa progresiva promedio que se estima se aplicará cuando las diferencias temporarias se reviertan”, señala el último balance presentado por la distribuidora. La mejora en el resultado se da incluso sin que estuviese vigente hasta después de esos registros la segmentación y quita de subsidios sobre las tarifas energéticas.

En simultáneo, las inversiones pasaron de 3833 millones de pesos a 4728 millones, que implica un aumento de 23 por ciento nominal respecto del bajo volumen de desembolsos de un año atrás y unos 70 puntos menos que la inflación. A su vez, las deudas fiscales casi se duplicaron al pasar de 5881 millones de pesos en 2021 a 10.691 millones este año. “Adicionalmente, Edesur mantiene con Enel Generación El Chocón un préstamo por un total de capital de 1331 millones de pesos originado en la cesión y transferencia de créditos. Edesur comenzó a pagar a Enel Generación El Chocón el importe adeudado de los créditos cedidos en febrero de 2021. El capital se cancela en cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con finalización en julio de 2024. Los intereses se devengan a la tasa de colocaciones promedio de CAMMESA”, advierte el balance del tercer trimestre de este año.

El pésimo desempeño de la distribuidora se explica por los bajos niveles de inversión. En 2019 la firma desembolsó apenas 966 millones de pesos y en el 2020, unos 1590 millones. La baja en la inversión en el último año del macrismo (2019) tuvo lugar a pesar de que el resultado integral del período, producto de los tarifazos sobre el servicio, se había duplicado entre 2019 y 2018, pasando de 5537 millones de pesos a 10.858 millones. En resumen, el incremento en sus resultados operativos nunca estuvo acompañado por mayores decisiones de inversión para mejorar el servicio.

Los resultados están a la vista, aún con la falta de luz. “Descontando las interrupciones en que las empresas invocan que se han originado en causales de caso fortuito o fuerza mayor, la frecuencia media de interrupción por usuario en el semestre fue de 2,69, cifra superior al parámetro de 2,14 considerado en la mencionada”, detalla el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) sobre el examen de la compañía entre septiembre de 2021 y febrero de 2022 (último relevamiento oficial). La duración total de interrupción semestral fue de 9,05 horas, “por encima del objetivo considerado en la RTI (Revisión Tarifaria Integral): 7,74 horas”. La firma acumuló en ese semestre multas por 2545 millones de pesos, en respuesta a deficiencias en la calidad del servicio técnico (2387,4 millones), del producto (7,2 millones) y del servicio comercial 151,3 millones.

El titular de la Defensoría bonaerense hizo un pedido formal al ENRE para que le sea revocada la concesión a Edesur. El planteo se fundó en "los reiterados cortes de luz en diferentes municipios en los que opera y la sostenida falta de inversión de la empresa para evitar estas interrupciones constantes en el suministro eléctrico". "Viene de tener ganancias siderales gracias a los tarifazos de los últimos años, pero ni con esa circunstancia realizó inversiones ni le da respuesta a los vecinos", ratificó Lorenzino.

El sistema privatizado de distribución energética evidencia todos los vicios de una esquema en que se subordina el "servicio público" a las decisiones de rentabilidad de las empresas, lo que luego les permite distribuir ganancias aunque presentan balances con saldos negativos. El Estado siempre termina compensándolas. La situación se agrava cuando, además, fallan o se flexibilizan los controles. Es así que durante el proceso de mayor desregulación de las últimas tres décadas, durante el macrismo, el tendido eléctrico a los hogares no avanzó un kilómetro en medio de los tarifazos. Para mantener la rentabilidad, las empresas reducen en mantenimiento e inversiones en infraestructura. El tijeretazo no se detiene a pesar de que los costos de generación se reduzcan y se mantengan los aportes estatales. La empresa se ofrece así a un precio que no refleja su realidad financiera.