Un economista de consulta de Milei criticó al Gobierno por falta de un plan microeconómico

La recuperación de algunos indicadores macroeconómicos y la consolidación del superávit fiscal constituyen los principales argumentos con los que el Gobierno sostiene la marcha de su programa económico. Sin embargo, incluso entre economistas que respaldan --e incluso son promotores de-- la orientación general de la administración de Javier Milei comenzaron a aparecer señales de preocupación por la evolución de la actividad productiva, el empleo y el desempeño de los sectores vinculados al mercado interno. Es el caso del economista Ricardo Arriazu, uno de los economistas más escuchados por el oficialismo. Durante el “Tax & Legal Leadership Summit 2026” organizado por KPMG Argentina, Arriazu sostuvo que “en este momento lo que se necesita es que la economía real mejore” y agregó que “si mejora, la oportunidad argentina es fabulosa”.

La frase introdujo un matiz en un diagnóstico que habitualmente se concentra en la reducción de la inflación, el ordenamiento fiscal y la acumulación de divisas futuras. La observación apuntó a una cuestión que aparece con frecuencia en el debate económico, pero que suele quedar relegada frente a los indicadores agregados: la distancia entre la evolución de la macroeconomía y la situación de la estructura productiva.

Durante su exposición, Arriazu repasó una serie de datos que muestran una mejora de las cuentas externas. “El saldo de los últimos 12 meses de la balanza comercial está muy por encima de mis proyecciones. Yo tenía un superávit para este año de 13.500 millones de dólares que era mejor que del año pasado. Ahora estoy en 20.000 millones con superávit en cuenta corriente”, señaló.

También destacó las perspectivas vinculadas al complejo energético. “Para 2030 vamos a estar exportando —sólo de energía— más de 30 mil millones de dólares. Los planetas se alinearon. Tenemos una oportunidad espectacular. Pero Argentina tuvo muchas veces oportunidades que desperdició. Espero que esta vez la aprovechemos”, afirmó.

El planteo resulta significativo porque proviene de un economista que ha respaldado las principales decisiones del Gobierno en materia fiscal, monetaria y cambiaria. Su advertencia no estuvo dirigida a la estabilidad macroeconómica sino a la falta de una estrategia para que esa estabilidad se traduzca en una mejora de la actividad económica concreta. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, la política económica estuvo concentrada en la reducción del déficit fiscal, la contracción monetaria, la liberalización de mercados y la eliminación de regulaciones.

Pero, tal como viene relatando este medio, los indicadores de la "vida cotidiana" muestran un serio deterioro. En ese sentido, Arriazu advirtió sobre la necesidad de que mejore la “economía real”. En términos económicos, la referencia apunta a la producción de bienes y servicios, la inversión productiva, la generación de puestos de trabajo y la evolución de los ingresos de empresas y hogares.

La propia agenda del encuentro organizado por KPMG reflejó la línea editorial que recoge parte de esa preocupación. La discusión tributaria aparece así como uno de los focos oficiales en los que el Gobierno pretende intervenir sobre aspectos microeconómicos, que generalmente deja como derrame de la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, la política económica continúa sin incorporar instrumentos tradicionales de promoción sectorial, financiamiento productivo o estímulo a actividades específicas.