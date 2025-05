Las economías regionales siguen cayendo ante la apertura importadora de Milei

La apertura indiscriminada de las importaciones le está dando un golpe de gracia a las diferentes economías regionales del país. Si bien la administración de Javier Milei llevó a cero los derechos de exportación para muchos productos, la destrucción del mercado interno y la pérdida sistemática del poder adquisitivo de los salarios e ingresos de trabajadores y trabajadoras puso contra las cuerdas a las producciones de algodón, arroz, cítricos dulces, mandioca, peras y manzanas, vino y mosto y yerba mate.

Esta es la principal conclusión a la que arribó el último semáforo de la actividad que elabora todos los meses Coninagro. Para el cierre de marzo y principio de abril, solamente dos actividades daban cuenta de un resultado positivo mientras que 7 estaban en rojo y otras 10 en amarillo. El resultado de una crisis anunciada.

Un rojo a la producción

El semáforo que elabora Coninagro, una entidad cooperativa que forma parte de la arcaica Mesa de Enlace, analiza tres componentes para elaborar su semáforo, el negocio (precio y costos), las cuestiones productivas (stock y toneladas producidas) y el funcionamiento del mercado (la evolución de exportaciones, importaciones y el mercado interno).

“En el componente productivo, tanto en superficie/stock como en producción, hay comportamientos dispares. Sin embargo, resaltan algunas producciones dependientes del mercado interno, donde se ha combinado con un consumo debilitado, impactando de manera directa en los precios, lo cual fue una mala noticia para diferentes economías regionales”, puede leerse en el informe de Coninagro con los datos consolidados al cierre de marzo.

Las actividades en rojo incluyen algodón, arroz, cítricos dulces, mandioca, peras y manzanas, vino y mosto y yerba mate. Algunas de estas, como el caso del vino, el mosto y la yerba presentan resultados en rojo desde hace 12 meses consecutivos.

Todo esto viene ocurriendo en un contexto donde las exportaciones crecieron. Sin embargo, “no hubo una tracción a los precios del mercado interno (en favor de los productores” como consecuencia de un tipo de cambio que sigue apreciado y un consumo interno que durante gran parte del último año – y lo que va de este- estuvo debilitado”.

“Vemos que en estas economías que están en rojo es que siguen viendo dañado el componente negocio de su actividad, ya que los precios, en muchos casos han bajado o se atrasaron significativamente respecto a la inflación y a la suba de sus costos”, agregaron desde Coninagro. Es decir, el modelo de la Libertad Avanza afecta la rentabilidad de cientos de miles de pequeños y medianos productores de las economías regionales, que ahora también deben enfrentar la importación indiscriminada.

El golpe de las importaciones

El gobierno de Javier Milei desreguló el ingreso de distintos productos alimentarios, y de esa manera puso en jaque a las economías regionales. Semanas atrás, la aduana de Shijiazhuang, en la provincia septentrional China de Hebei, informó que se encontraba cerca de arribar a la Argentina con un cargamento de peras de la mayor compañía del sector en el gigante asiático (Botou Dongfang Fruit Co). El temblor se sintió en Neuquén, donde habitan los principales productores de peras y manzanas del país.

"La apertura indiscriminada de Milei está destrozando las economías regionales", sintetizó recientemente Julián Domínguez, ex ministro de Agricultura. Desde su Chacabuco natal, narró en una entrevista con Radio Continental (La Hora del Campo) las preocupaciones de los productores patagónicos y de otras regiones como consecuencia de las decisiones del Poder Ejecutivo.

“La argentina productiva no entra en un Excel. Se sigue mirando la Argentina con la lógica del sistema financiero y desde las calles porteñas. El campo no puede ser la variable de ajuste”, manifestó Domínguez, también ex presidente de la Cámara de Diputados. Y agregó: “En el país que produce alimento, queríamos ser el supermercado del mundo y terminamos en una importación indiscriminada que está destrozando la pera, la manzana, la cebolla, el ajo y los tomates de nuestros productores”.

Pero el ataque a las economías regionales va mucho más allá, al decir de Domínguez. El desfinanciamiento del INTA también las afecta, ya que muchos desarrollos financiados por el Estado sirvieron para potenciar los territorios.

“Me llama la atención el ataque al INTA y el intento de Milei de sacar a las universidades de su directorio. ¿Qué va a pasar con la transferencia de tecnología? Si me preguntás a mí, yo creo que están haciendo todo para vender los campos”, concluyó Domínguez.