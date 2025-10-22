Virginia Gallardo habló del dólar y alertó por un corralito

La candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) Virginia Gallardo no descartó la posibilidad de que en Argentina vuelva el "corralito" en medio de la inestabilidad económica y la reciente suba del dólar en la previa a las elecciones legislativas. Inmediatamente intentó desmentirse entre risas para descartar que vaya a suceder de inmediato.

Los dichos de la exvedette, que buscaban quitarle la responsabilidad al presidente Javier Milei, terminaron trayendo el fantasma del "corralito" de 2001, cuando los ahorristas perdieron las divisas que atesoraban en sus cuentas bancarias.

Gallardo cuestionó que, a pesar de los esfuerzos del Gobierno y del presidente Javier Milei, la atención pública se centre en las malas noticias económicas. "Todo es un problema, viaja a Estados Unidos, viene, da notas en los medios, va, te escribe un libro, va, se ocupa del país y nunca nos vamos a ver una cosa buena, nunca. No escuché nada que digan, Che, qué bueno. Sin embargo, no, el dólar hoy está disparado", sostuvo la candidata libertaria que quiere llegar al Congreso en su debut político.

Respecto a los motivos de por qué el dólar se dispara en la antesala de los comicios, la exnovia de Ricardo Fort atribuyó la volatilidad a la historia económica argentina y al miedo de la sociedad, un temor que la llevó a mencionar directamente el fatídico suceso de principios de siglo.

Gallardo y el corralito

"Acá te está diciendo un experto que es una realidad, lamentablemente, culturalmente y ante un hecho, digamos, ante un precedente, claro, de una elección, vos sabés cómo es. Y por miedo, ¿le corresponde a Javier? No, la verdad que no. Es la historia económica de nuestro país que han hecho que no sabemos qué va a pasar el lunes, entonces, ante las dudas, me resguardo. Y sí, ¿sabés qué? Capaz que mañana te ponen un corralito", expresó la correntina.

Inmediatamente, al darse cuenta de lo que había dicho, Gallardo aclaró que no pensaba que esto fuera algo que vaya a ocurrir durante el gobierno de Milei. Sin embargo, las declaraciones, al mencionar la posibilidad de un nuevo "corralito" en el contexto de la incertidumbre electoral, provocaron un fuerte impacto, debido al miedo que no solo regrese un cepo, sino algo incluso más restrictivo.