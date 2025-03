Las reservas volvieron a caer y el Gobierno salió a vender más de 200 millones de dólares

El Gobierno salió a vender más de 200 millones de dólares

Las reservas del Banco Central bajaron 93 millones de dólares y el Gobierno salió a vender 224 millones de dólares para mantener equilibrada la brecha cambiaria. De esta manera, las reservas terminaron la semana en 28.087 millones y en lo que va del año caen 1.520 millones.

Generalmente, el último día del mes se da una caída de las reservas, por cuestiones técnicas, que luego se recupera en los primeros días del mes. El 28 de febrero bajaron U$S 579 millones de las que solo se pudieron recuperar 92 millones en tres jornadas.

En este contexto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) podría otorgarle a la Argentina un préstamo de unos U$S 20.000 millones en el marco de un nuevo programa de financiamiento, según un informe del banco suizo UBS. El paquete incluiría solo U$S 8.000 millones en fondos nuevos, mientras que el resto se destinaría a cubrir pagos de capital e intereses que Argentina debe afrontar durante el actual mandato de Javier Milei. El Gobierno enviará un DNU para que sea sometido a la revisión del Congreso.

El drenaje de reservas no para

Desde fines de octubre, los depósitos en dólares cayeron U$S 4.284 millones, lo cual suma presión sobre las reservas del Banco Central. En cuatro meses, ya salió del sistema el equivalente a casi el 20% de las divisas que entraron al blanqueo en efectivo.

Los depósitos en dólares constituyen la plataforma en el que se sustenta buena parte de la capacidad prestable de los bancos en moneda extranjera. Los préstamos en dólares a empresas fue una de las herramientas que tuvo a mano el Banco Central para comprar divisas en el mercado oficial durante el último tiempo.

Al 26 de febrero, los depósitos privados en dólares cayeron en U$S 58 millones hasta los U$S 30.342 millones. En lo que va del año, acumulan un retroceso de U$S 1.149 millones. El último pico se alcanzó el 31 de octubre, al filo del cierre de la primera etapa del blanqueo de capitales, en la que se podía regularizar dinero en efectivo.

El resultado del blanqueo fue el gran motor del crecimiento de los depósitos en dólares entre agosto y octubre de 2024. Según la ARCA, durante la primera etapa del proceso de regularización de activos se blanquearon U$S 22.165 millones en efectivo. Con lo cual, la salida de depósitos privados en moneda estadounidense acumulada desde el 31 de octubre ya equivale al 19,3% del dinero blanqueado en efectivo.