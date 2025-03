Sufren las reservas: ya se fue el 20% de los dólares que entraron por el blanqueo

Desde fines de octubre, los depósitos en dólares cayeron U$S 4.284 millones, lo cual suma presión sobre las reservas del Banco Central. En cuatro meses, ya salió del sistema el equivalente a casi el 20% de las divisas que entraron al blanqueo en efectivo.

Los depósitos en dólares constituyen la plataforma en el que se sustenta buena parte de la capacidad prestable de los bancos en moneda extranjera. Los préstamos en dólares a empresas fue una de las herramientas que tuvo a mano el Banco Central para comprar divisas en el mercado oficial durante el último tiempo.

Al 26 de febrero, los depósitos privados en dólares cayeron en U$S 58 millones hasta los U$S 30.342 millones. En lo que va del año, acumulan un retroceso de U$S 1.149 millones. El último pico se alcanzó el 31 de octubre, al filo del cierre de la primera etapa del blanqueo de capitales, en la que se podía regularizar dinero en efectivo.

El resultado del blanqueo fue el gran motor del crecimiento de los depósitos en dólares entre agosto y octubre de 2024. Según la ARCA, durante la primera etapa del proceso de regularización de activos se blanquearon U$S 22.165 millones en efectivo. Con lo cual, la salida de depósitos privados en moneda estadounidense acumulada desde el 31 de octubre ya equivale al 19,3% del dinero blanqueado en efectivo.

Cuántos dólares prestará el FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) podría otorgarle a la Argentina un préstamo de unos U$S 20.000 millones en el marco de un nuevo programa de financiamiento, según un informe del banco suizo UBS. El paquete incluiría solo U$S 8.000 millones en fondos nuevos, mientras que el resto se destinaría a cubrir pagos de capital e intereses que Argentina debe afrontar durante el actual mandato de Javier Milei.

Alejo Czerwonko y Pedro Quintanilla-Dieck, los analistas de UBS, indicaron que al menos el 30% de este nuevo paquete estaría disponible en 2025. El pronóstico supera las expectativas iniciales del mercado local, donde se especulaba que el acuerdo con el FMI rondaría los U$S 11.000 millones.

Según trascendió, el nuevo programa estaría diseñado para cubrir tanto pagos de capital como intereses que la Argentina debe afrontar hasta 2028. De acuerdo al informe de UBS, se espera que la Argentina realice pagos de capital por U$S 12.000 millones y de U$S 9.000 millones en intereses durante este período. El programa propuesto por el FMI cubriría estos compromisos y proporcionaría fondos adicionales para fortalecer las reservas del Banco Central, indicó la agencia Bloomberg.