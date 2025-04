El presidente Javier Milei hablará a las 21 en cadena nacional, horas después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara el fin del cepo al dólar y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Todos los servicios de comunicación audiovisual del país y las señales nacionales inscriptas como de género periodísticas y/o de noticias, deberán integrar la Cadena Nacional, con motivo de la comunicación de manera directa y simultánea a la población de asuntos de interés general", anunció el Gobierno.

Según reportó El Destape, el Jefe de Estado había citado para hoy a la tarde en la Casa Rosada a sus ministros, para ver el anuncio de Caputo. La intención fue mostrar apoyo contundente y unidad del Gobierno tras el sello del acuerdo con el FMI.

Luis Caputo anunció el fin del cepo: cuánto valdrá el dólar

Luis Caputo anunció el levantamiento del cepo al dólar y que habrá un sistema de flotación cambiaria dentro de bandas donde el dólar se moverá entre los 1.000 y los 1.400 pesos. En una conferencia de prensa junto al titular del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, el funcionario detalló el nuevo esquema cambiario.

Según explicó la normativa oficial, la cotización del dólar en el Mercado Libre de Cambios (MLC) podrá fluctuar dentro de una banda móvil entre 1.000 y 1.400 pesos, cuyos límites se ampliarán a un ritmo del 1% mensual. Además, se elimina el dólar blend, las restricciones cambiarias a las personas humanas, se permite la distribución de utilidades a accionistas del exterior a partir de los ejercicios financieros que comienzan en 2025 y se flexibilizan los plazos para el pago de operaciones de comercio exterior.

Cuántos dólares le dará el FMI al Gobierno

Las medidas anunciadas se anclarán en una nueva facilidad extendida de fondos (EFF) acordado con el FMI por U$S 20.000 millones, de los cuales U$S 15.000 millones constituyen desembolsos de libre disponibilidad en 2025. Estos recursos líquidos servirán para "fortalecer el balance del BCRA a través de la recompra de Letras Intransferibles por parte del Ministerio de Economía", señaló el Gobierno. Los desembolsos adicionales acordados entre el Ministerio de Economía y otros organismos internacionales del orden de U$S 3.500 millones complementarán esa transacción inicial.

Por su parte, el BCRA trabajará con bancos internacionales en una nueva licitación que amplíe la facilidad de repo ejecutada en enero de 2025 en un monto de hasta U$S 2.000 millones. En conjunto, estos acuerdos tienen el potencial de contribuir a un aumento de U$S 20.600 millones en las reservas liquidas del BCRA durante 2025.

Con información de Noticias Argentinas