El dólar blue bajó 10 pesos en tres días y tocó su piso del año

En una semana marcada por el anuncio del envío al Congreso del acuerdo con el FMI, el mercado cambiario tuvo días de tranquilidad y el Banco Central pudo acumular reservas.

En una semana marcada por el anuncio del envío al Congreso del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el mercado cambiario tuvo días de tranquilidad y el Banco Central (BCRA) pudo acumular reservas. En apenas tres días, el dólar blue bajó 10 pesos y la brecha cambiaria se redujo de forma considerable.

En la última jornada de la semana, el tipo de cambio ilegal bajó tres pesos y se vendió en los $ 201, alcanzando un nuevo valor mínimo del año. Después de los dos días del feriado por Carnaval, el miércoles bajó $ 5 y se posicionó por debajo de los $ 210. El jueves siguió esa tendencia bajista, que lo llevó a los $ 204. Actualmente, la brecha entre el billete ilegal y el oficial es alrededor del 77%.

En el acumulado de febrero, el blue acumuló una caída de $6,50 (3,1%), luego de haber cerrado a $ 213 en enero, mes en el que subió $ 5 o 2,4%. En el mercado minorista, la divisa se vendió a un promedio de $ 114,47, mientras que la versión ahorro o solidaria de la moneda norteamericana se comercializó a $ 186,86.

Por su parte, el Banco Central terminó su participación en la rueda con compras por U$S 25 millones y terminó la primera semana de marzo acumulando compras por U$S 90 millones. El volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 266,858 millones, en futuros MAE U$S 19 millones y en el Rofex U$S 245 millones.

A su vez, el dólar financiero operó en rojo. El MEP o “Bolsa” se mantuvo estable en los $ 197,13. Asimismo, el Contado Con Liqui (CCL) disminuyó 0,2% y alcanzó los $ 200,96. Respecto a las divisas bursátiles no regularizadas, el MEP escaló 0,4% hasta los $ 197,54, mientras que el CCL descendió 0,2% hasta los $ 200,96.

Cabe recordar que el Gobierno anunció que desde el lunes próximo eliminará el límite semanal de 50.000 valores nominales para la compra de dólares financieros o liquidación de títulos de deuda en dólares bajo legislación local, en línea con lo acordado con el FMI. Los inversores podrán comprar los denominados dólares MEP o Bolsa y Contado con Liquidación (CCL) con bonos emitidos bajo ley local sin que esto implique una traba para realizar transacciones con otros activos.

La medida dispuesta por la Comisión Nacional de Valores, en coordinación con el Banco Central y el Ministerio de Economía, flexibiliza las restricciones para comprar dólares en la Bolsa.