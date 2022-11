El Banco Central vendió US$ 50 millones y el rojo del mes se acerca a los US$ 1.000

Sobre el cierre de la semana, el Banco Central vendió US$ 50 millones y el rojo del mes se acerca a los US$ 1.000 millones. De continuar con este ritmo de ventas, se podría romper el récord negativo de julio.

Fuentes de mercado señalaron que la autoridad monetaria finalizó la rueda de hoy con un saldo negativo de US$ 50 millones y de las últimas 15 jornadas, en 13 hubo ventas. En lo que va de noviembre, el ente que conduce Miguel Pesce acumula ventas por US$ 950 millones, una cifra que superó largamente el total del mes pasado, cuando el ente rector de la economía se había desprendido de US$ 496 millones.

Desde la finalización del sistema "dólar soja", el Central se vendió US$ 1.452 millones. De seguir con esta dinámica durante lo que queda del mes, se podría romper el récord registrado en julio. Durante ese mes, la cuenta corriente del balance cambiario del Banco Central registró el mayor déficit mensual del 2022, por una pérdida de US$ 1.284 millones.

Massa detalló cómo evitará la caída de reservas

El ministro de Economía, Sergio Massa, resaltó este jueves "la duplicación de las reservas de libre disponibilidad para el Banco Central, que pasa de tener 5.000 millones de dólares -producto de la recaudación del dólar soja- a 10.000 millones, y de la liberación de parte del 'swap' en el acuerdo con China" anunciada tras la reunión bilateral que el presidente Alberto Fernández mantuvo con su par Xi Jinping en el marco de la Cumbre del G-20 en Indonesia.

Tras arribar a Madrid, en una escala de la comitiva proveniente de Bali, Massa dijo a los periodistas que cubren la gira que la Argentina tiene ahora "disponibles, para trabajar en el mercado único libre de cambios, 10.000" millones de dólares.

Hasta ahora, de los 18.000 millones del 'swap' chino, se permitían usar 473 millones cada 90 días, con lo cual, merced a este acuerdo alcanzado el martes último, pasaron a ser 5000 millones hasta julio del año que viene, y renovable". La operación del 'swap' fue una excepción que hizo China porque la Argentina fue de los primeros que firmó la denominada Ruta de la Seda.

Dólar blue hoy

En una semana de fuerte apreciación del dólar en el mundo, en la plaza local la versión blue opera con una baja de 1 peso en el mercado paralelo y cerró a 306 pesos, mientras que las cotizaciones ligadas a la actividad financiera se acercaron a los 340 pesos. El blue suma este viernes su segunda rueda consecutiva en baja, tras haber trepado a los 308 pesos durante la semana y ubicarse en sus máximos de los últimos tres meses.

Tras la baja la brecha entre el dólar informal con el tipo de cambio oficial se ubica por debajo del 87 por ciento. Por su parte, el dólar contado con liquidación cerró en 331 pesos tras tocar los 338 pesos, mientras que el Bolsa o MEP finalizó en 315,41 pesos.

La cotización minorista se vendió a un promedio de 169,89, la versión ahorro de la moneda norteamericana se ofreció a 277,68 y el dólar turista se ubicó en 338,50.