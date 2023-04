El Banco Central sumó US$ 33 millones de reservas en abril

En los primeros cuatro meses del año, la autoridad monetaria acumuló un rojo negativo en el mercado de divisas por US$ 2.969 millones.

El Banco Central (BCRA) terminó abril con un saldo a favor de US$ 33 millones. Mientras que, en los primeros cuatro meses del año, la autoridad monetaria que conduce Miguel Pesce acumuló un rojo negativo en el mercado de divisas por US$ 2.969 millones.

En la última rueda del mes, el BCRA terminó con ventas por US$ 67 millones para atender la demanda en el mercado. Las operaciones vía dólar agro aportaron US$ 79,775 millones y en paralelo se registraron pagos de importación de energía por unos US$ 40 millones.

En las cinco ruedas de la semana, las liquidaciones sumaron casi US$ 360 millones. En abril, el programa dólar agro totalizó ingresos por US$ 1.620,62 millones, 11% menos que en el mismo lapso del “dólar soja 2” (US$ 1.824 millones) y bien por debajo de los US$ 5.010 millones del “dólar soja 1”. Para esta edición, el BCRA adquirió un 36% de las liquidaciones acumuladas, un ratio que es la mitad del promedio de las dos ediciones previas (67%).

Mercado cambiario y financiero

El índice S&P Merval retrocedía 1,18% y se ubicaba en 293.442,48 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street operaban con bajas de hasta 2%. En el panel líder de la bolsa porteña, los papeles de Aluar y Grupo Financiero Galicia anotaban pérdidas de 3,06% y 2,48%, en ese orden.

Por su parte, los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York marcaban mayorías de pérdidas, en una jornada en la que Loma Negra lideraba ese lote con un retroceso de 2%.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares registraban descensos de hasta 3,6%, mientras que los títulos en pesos marcaban altibajos. Así, el riesgo país se mantenía sin variaciones en 2.657 puntos básicos.

Por su parte, el dólar minorista se vendió a un promedio de $229,52, con una suba de 40 centavos respecto de ayer. En tanto, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación cayó 1,2% hasta $451,92 por unidad, y el dólar MEP restó 0,3%, ubicándose en $440,79.

En el mercado informal, el denominado dólar blue se negoció con un incremento de un peso, a $ 468 por unidad. Por último, en el segmento mayorista, la divisa estadounidense operó a $ 222,57, con un aumento de 57 centavos en relación con el cierre previo.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 448,537 millones, en futuros MAE US$ 193,30 millones y en el Rofex US$ 1.373 millones.