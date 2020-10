Con una nueva estrategia en mente, el Gobierno salió a marcar la cancha con el objetivo de desinflar las cotizaciones de los dólares contado con liquidación y bolsa, que presionan sobre las expectativas de devaluación del oficial. El Ministerio de Economía licitará una amplia cartera de bonos mañana y canjeará títulos en pesos por nominados en dólares en dos semanas, los que se espera tengan millonarias recepciones.

Después del ajuste en el grifo que anunció el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, el 15 de septiembre pasado, el mercado financiero se achicó y el temor comenzó a primar en las operaciones. Esto llevó a que, con escasos factores microeconómicos que lo sustenten, la cotización del “contado con liqui” llegue a superar en 100% la brecha con el dólar mayorista.

Si bien en el CCL se manejan entre U$S 30 millones y U$S 50 millones diarios, en el mes que pasó el Gobierno no participó para intentar contener la escalada. El anuncio de Economía de una subasta de bonos en pesos por dólares la semana pasada generó expectativa entre los principales hedge funds, que optaron por mantenerse afuera de la plaza desde entonces, comentaron fuentes de la city a El Destape. Los U$S 750 millones serán licitados el 9 y 10 de noviembre. Las subas de los últimos días fueron presionadas por compras de tesorerías de PYMES y alguna gran empresa movilizada por el miedo generalizado.

"Sin dudas el dólar a $ 180 es muy caro”, analizó Gastón Moltrasio, gerente de inversiones de Southern Trust, uno de los fondos de inversión más grandes de Argentina, con $ 30.000 millones en cartera. “El ‘contado con liqui’ te da 30% más arriba del peor momento que tuvo Argentina en los últimos 20 años", graficó en una entrevista por FM La Patriada para dar cuenta de la carencia de argumentos para semejante disparada. Coincidió con él Claudio Loser, ex director regional para el FMI, quien consideró que el precio que refleja el dólar blue está "totalmente fuera de línea y es exagerado".

De hecho, el nuevo bono del canje AE38 tiene un rendimiento del 16% anual dos meses después de que salió al mercado. Esto incluye una prima de riesgo muy superior a la de cualquier país tercermundista con un sendero de crecimiento previsto para 2021 tanto por Fondo y Banco Mundial.

Se espera un giro de 180 grados en el trato del CCL y el MEP, ya que incluso hoy comenzaron a aparecer ventas en el segmento que desinflaron una parte de los aumentos que registró. El dólar bolsa, de hecho, bajó al mediodía a $ 158 con el bono AL13 y a $ 160 con el resto de los títulos.

Para ocuparse de esto, la Secretaría de Finanzas, a cargo de Diego Bastourre, llamó a una colocación de cinco títulos desde mañana. En primer lugar reabrirá la licitación de: Letras del Tesoro que ajustan por CER hasta el 4 de diciembre; Letras del Tesoro en peso al 30 de diciembre; bonos indexado por CER más 1,10% al 17 de abril de 2021; y bonos a tasa Badlar privada más 100 puntos básicos a 2021. La estrella de la jornada consistirá en un nuevo bono dólar linked que emitirá con vencimiento el 29 de abril de 2022.