Dólar postelectoral: ¿Por qué el foco es el contado con liquidación?

La apuesta es a desarticular maniobras de elusión, evasión y lavado, lo que, en el mediano plazo, debería descomprimir el precio de los dólares bursátiles y evitarle un mayor costo de intervención al Banco Central.

Esta semana las nuevas restricciones impuestas por el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores tensionaron los precios de los dólares financieros. No obstante, la apuesta es a desarticular maniobras de elusión, evasión y lavado, lo que, en el mediano plazo, debería descomprimir la operatoria bursátil con la divisa y evitarle un mayor costo a la autoridad monetaria al intervenir en ese mercado para mantener el precio.

En las últimas semanas se potenció el rulo cambiario en el mercado del dólar de contado con liquidación y MEP, mientras que avanza la investigación por sociedades de Bolsa "truchas" que ofrecían el servicio sin costo para captar fondeo en dólares, incumpliendo con la normativa vigente de operar como agente de intermediación, un rol que solo pueden cumplir los bancos. "No se podía permitir que hagan timba financiera contra el BCRA", aseguraron a El Destape desde el equipo económico.

Los Agentes de Liquidación y Compensación (Alyc) volvieron a operar esta semana tras la nueva resolución del Central. Los agentes pueden seguir operando en estas sociedades, pero la liquidación en moneda extranjera deberá realizarse en cuentas bancarias a la vista del cliente. Esto generó interrogantes sobre qué sucedería en el caso de quienes no contaban con cuentas en dólares a su nombre y las Alyc reclaman una medida accesoria de la CNV. "Una persona que no tenía una caja de ahorro en dólares, de repente tenía una cuenta en Nueva York", ejemplificaron a este medio. La medida, que se enmarca en normas internacionales, busca desarmar el nuevo rulo cambiario.

El rulo financiero

El mecanismo implicaba comprar un bono en pesos de contado inmediato y a los dos días reglamentarios se vendía en dólares para obtener las divisas. Ahí mismo se compraban letras con vencimientos más cercanos con dólares para venderse a cambio de pesos. Esta operación está limitada a un máximo de 50.000 bonos nominales por semana. La segunda opción es la inversa: vender divisas comprando letras que se vende en pesos y en ese momento comprar con los pesos el bono largo en dólares para liquidarlo luego de las 72 horas de parking.

Cualquier medida estrictica sobre un activo, en el corto plazo, sube el precio. En el contado con liqui esta semana tuvo un leve repunte, aunque acotado a cuatro pesos, al pasar de 165 a 169 pesos. Según explicaron a este medio, esto responde a que no había una dolarización de activos, como informan algunos medios, sino que lo que había sucedido en las últimas semanas en que se habían despertado los precios de los dólares financieros es una aumento del rulo.

"Se había generado una industria del rulo y eso terminaba afectando al Banco Central, porque interviene en el mercado de contado con liquidación y MEP para mantenerlo estable. Ese rulo se estaba aprovechando de esa intervención oficial", detallaron desde la autoridad monetaria. La medida además permite adecuar la legislación, luego de la desregulación macrista, a las normas internacionales. Aunque legal, el uso del contado con liqui velaba en muchos casos maniobras de elusión, evasión y lavado de activos.

En cuanto a la elusión, había personas que dejaban sus dólares en Nueva York, pero informaban a la AFIP esa tenencia como uno crédito con la Alyc, con lo cual no pagaban impuestos por esas divisas en el exterior. También implicaba maniobras de evasión, ya que cada operación no pagaba el impuesto a los débitos y créditos. Una vez que el dinero ingresaba a la Alyc, esta podía hacer todas las transferencias que quisiera, incluso fuera del país, y nunca pagaban el impuesto.

Finalmente, se investigan casos de lavado de activos, como sucedió con casas de cambio a las que les cerraron las cuentas en Nueva York porque no podían demostrar de dónde eran los dólares que estaban vendiendo. "Terminan siendo cuentas comunes donde hay un montón de dólares que no se sabe a quien perteneces ni como llegaron allí", explicaron desde el Gobierno.

Esta norma estuvo vigente hasta 2016, y el entonces presidente del Banco Central Federico Sturzenegger la derogó en el marco de apertura y flexibilización de la cuenta capital. Cuando el macrismo restauró el cepo cambiario, no incluyeron ninguna de las medidas accesorias que habían derogado. "Esta es legislación que se viene repasando y ajustando", sumaron desde el Central.

El costo de lo barato

Al Banco Central le venía saliendo caro mantener el contado con liquidación por debajo de 170 pesos, en una operatoria con escasos límites de volumen. En el último año de Cambiemos por este mecanismo se fugaron 20.000 millones de dólares. Una historia distinta es el paralelo (o blue), que apenas mueve por día entre 4 y 5 millones de dólares, frente a los 60 millones de dólares que moviliza el contado con liquidación y el dólar MEP. El blue se alimenta principalmente del turismo y esa oferta es la que determina el grueso del precio.

En el caso del contado con liquidación o MEP, lo que sucedía es que se permitía "entrar" a la mañana y "salir" a la tarde, haciendo una diferencia importante a costa del BCRA. Cuando se conoció la nueva reglamentación, las sociedades de Bolsa autorizadas enviaron a sus clientes comunicados informando sobre cambios en el sistema informático para redireccionar el dinero a las cuentas particulares. El martes estaban operando normalmente.

"El problema es que había Alyc truchas que habían hecho operaciones con clientes que no tenían siquiera una cuenta en dólares en Buenos Aires. Si no tenés una cuenta en Buenos Aires no podés comprar dólares, porque la única manera de retirarlos es por ventanilla del banco", explicó una alta fuente del equipo económico. El mecanismo permite comprar los dólares desde una aplicación y pasar los pesos a la Alyc para que hagan la operación, pero para retirarles es necesaria una cuenta bancaria en moneda extranjera para transferir las divisas. No se puede retirar los billetes de la sociedad de Bolsa. El problema de la operatoria de las sociedades truchas es que ahora no tiene forma de devolver los dólares si el cliente no abre una cuenta, para lo cual deberá aportar la documentación necesaria al banco.

Estas firmas no sólo ofrecían la operatoria sin contar con una cuenta. Le ofrecían a sus clientes dejar los dólares a cambio de no cobrar comisión ni gastos. "Ahí lo que se está investigando es si hacían intermediación financiera. Captar ahorro de la gente a cambio de una retribución. Porque si no cobras comisión, es como pagar una retribución y eso lo pueden hacer los bancos y es el mayor delito financiero y cambiario", explicaron a El Destape.

Este año, el conjunto de las Alyc, más de 250 sociedades de Bolsa, preveían una ganancia de 80.000 millones de pesos en comisiones por dolarizar (la mitad se la llevan las cinco más grandes). De este total, estas sociedades se penderían de ganarán con las nuevas restricciones casi la mitad y en semanas previas a las elecciones de medio término, lo que explica que estén financiando operaciones mediáticas en contra de esas restricciones.

Las empresas buscan que la CNV ponga alguna regulación que les abra un hendija para seguir operando. Desde ese ente regulador recalcaron a este medio que no habrá ninguna medida complementaria por el momento.