Dolar blue hoy: cuánto cotiza este jueves 2 de febrero

Cuál es el valor del dólar oficial, el blue y el del mercado financiero. Qué pasa este jueves en los mercados.

En el arranque de febrero 2023, marcado por el recambio de quincena turístico, hubo novedades con respecto al precio del Dólar Blue. Cuál es el valor del dólar oficial, el blue y el del mercado financiero. A cuánto está este jueves 2 de febrero de 2023.

Dólar blue

En el mercado informal, el denominado dólar "blue" marcó un retroceso de cuatro pesos, en $373.00 para la compra y $377 para la venta.

Dólar oficial

El dólar oficial cotiza en un promedio de $186.41 para la compra y $195.22 para la venta con una suba de 60 centavos.

Contado con Liquidación y MEP

En tanto, en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) registra un descenso de 0,1%, a $364.60 para la compra y $365.65 para la venta; mientras que el MEP avanzó 0,1%, a $355,32.

Dólar mayorista

En el segmento mayorista, la divisa estadounidense cotiza con un incremento de 29 centavos, en un promedio de $187,29.

Dólar ahorro

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $253,43 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, a $321,67.

Dólar turista

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubica en $341,16, mientras que para compras superiores a 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25%-, en $389,90.

El volumen operado el miércoles en el segmento de contado fue de US$ 312 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 482 millones y en el mercado de futuros Rofex US$ 1.445 millones.

Riesgo País

El riesgo país bajó para ubicarse en 1.822 puntos básicos, de acuerdo al informe que realiza el JP Morgan para valuar la situación financiera y crediticia de los países.

Qué pasó el miércoles en los mercados financieros

El índice S&P Merval subía 1,62% y se ubicaron en 249.696,63 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street avanzaron hasta 2,7%. En el panel líder local, los papeles de YPF y Pampa Energía anotaron alzas de 2,16% y 1,83%, respectivamente.

En tanto, los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York marcaron mayoría de ganancias, en una jornada en la que YPF lideró ese lote con un incremento de 2,7%.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares registraron alzas de hasta 0,4%, mientras que los títulos en pesos anotaron ascensos de hasta 0,7%.