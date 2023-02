Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 3 de febrero

La divisa en el mercado paralelo tuvo caídas consecutivas en su cotización. Qué pasa con las demás monedas.

Luego de bajar cuatro pesos en la jornada del jueves, el dólar blue abre los mercados este viernes 3 de febrero a $378 para la venta. De esta forma, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se ubica en torno al 95 % en promedio. Por su parte, el dólar oficial minorista se vendió a $ 194,50 promedio.

Contado con liquidación, mayorista y MEP

En tanto, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación avanza hasta los $ 364.97 por unidad. En tanto, el dólar MEP se comercializa en $354.96. Por último, en el segmento mayorista la divisa estadounidense se ubica en $ 187.57.

Dólar turista

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $340,38, mientras que para compras superiores a US$ 300 -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó a $389.

Dólar ahorro

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $253,68 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, a $321,98.

Riesgo País

El riesgo país bajó para ubicarse en 1.792 puntos básicos, de acuerdo al informe que realiza el JP Morgan para valuar la situación financiera y crediticia de los países.

Qué pasó el jueves en los mercados financieros

En las dos primeras jornadas del mes, el Banco Central totaliza ventas por unos US$ 98 millones. Los bonos de Argentina mantenían el jueves un camino ascendente de precios que se inició al promediar enero, cuando el Gobierno anunció una recompra de deuda soberana para mejorar el perfil de la deuda del país, al tiempo que la bolsa caía por tomas de ganancias tras suculentas ganancias acumuladas. El país sudamericano anunció que inicia la recompra de deuda externa es por unos 1.000 millones de dólares.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 398 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 12 millones y en el mercado de futuros Rofex US$ 432 millones.

El índice S&P Merval retrocedía 0,5% y se ubicaba en 249.543,54 unidades en el mercado porteño.