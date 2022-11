Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 7 de noviembre y el riesgo país

Al inicio de la semana, cuál es el valor del dólar oficial, el dólar blue, el dólar tarjeta o turista, el "dólar Qatar", el MEP, el CCL y el riesgo país.

Al inicio de la semana en la que entrará en vigencia el "dólar Qatar", el ámbito económico tuvo novedades con respecto al precio del Dólar Blue. La brecha cambiaria entre el valor del Blue y el Dólar Oficial llegó al 75% en promedio, aproximadamente. ¿A cuánto cotiza este lunes 7 de noviembre?

Al inicio de la semana, el dólar blue abrió 2 pesos a la baja con respecto al jueves 3. De esta forma, se negocia a un promedio de $283 para la compra y de $287 para la venta.

Dólar Blue

El Dólar Blue abrió este lunes 7 de noviembre con un promedio de $283 para la compra y $287 para la venta.

Dólar Oficial y dólar mayorista

Sin los impuestos correspondientes, el Dólar Oficial aumenta de a pocos centavos y se encuentra en $156,50 para la compra y en $164,50 para la venta en el Banco Nación, que ofrece una de las cotizaciones más bajas del mercado.

En tanto, el dólar mayorista, que se usa para la compra-venta en el exterior, cotiza este lunes a $ 158.

Dólar Solidario

El Dólar solidario, que surge al sumarle al oficial un 30% del impuesto solidario y un 35% de retención de Ganancias, marcó un promedio de $271,67. El precio puede variar levemente de acuerdo al banco en donde se lo consulte.

Por su parte, el dólar tarjeta, que surge al sumarle al oficial un 30% del impuesto solidario y un 45% de retención de Ganancias, cotiza a $ 287. Además, este lunes entró en vigencia el "dólar Qatar", que surge al sumarle al oficial un 30% del impuesto solidario y un 75% de retención de Ganancias y Bienes Personales, y cotiza a $ 329.

Dólar MEP y CCL

El Dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) o "Bolsa" abrió a un promedio de $293,93, sin tener en cuenta las comisiones del agente.

Por otra parte, el Dólar CCL (Contado con Liquidación) -surge de comprar un activo en pesos y venderlo en dólares en el exterior a través de la especie C- se negocia a un precio de $305,17, sin tener en cuenta las comisiones de las sociedades de la bolsa.

Riesgo país hoy

El riesgo país, un indicador elaborado por el JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados, abrió este lunes a 2.569 puntos básicos.

Entró en vigencia el dólar turista

Los turistas del exterior que visiten la Argentina y hagan gastos con tarjeta podrán acceder a partir de este viernes al tipo de cambio del dólar MEP, que opera actualmente en 293,39 pesos, en lugar del minorista que lo hace a 156,36, con el que operaban hasta ahora, de manera de facilitar sus operaciones y evitar que acudan a cambiar sus billetes por efectivo en el mercado informal.

Según informó el BCRA a través de la Comunicación “A” 7630, la medida exceptúa de la liquidación en el mercado de cambios los pagos que realicen los "no residentes mediante tarjetas de débito, crédito, compra o prepagas emitidas en el exterior". Entre ellos están incluidos los cobros por cualquier tipo de servicio turístico en el país contratados por no residentes, incluidos los contratados a través de agencias mayoristas o minoristas de viajes y turismo del país, así como los cobros de servicios de transporte de pasajeros no residentes con destino en el país por vía terrestre, aérea o acuática.

Con el objetivo de sumar reservas, el Gobierno lanzó un dólar diferencial para turistas extranjeros que lleguen al país. Se trata de un mecanismo a través del cual los turistas utilizarán sus tarjetas de crédito y se liquidarán sus consumos a valor del dólar Bolsa. En el Ministerio de Economía esperan recaudar cerca de 1100 millones de dólares en los últimos dos meses del año.

Según pudo saber El Destape, en lo que va del año ingresaron 2500 millones de dólares por turismo receptivo, pero solo el 15 por ciento fue liquidado en el mercado formal. El dólar diferencial funcionará para todos los consumos que realicen los turistas extranjeros en Argentina, desde la contratación de un paquete turístico hasta una cena en una parrilla. La instrumentación fue muy bien recibida por los representantes del sector turístico.