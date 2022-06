Carlos Melconian reveló las propuestas económicas que le hizo a Cristina Kirchner

En una entrevista televisiva, el ex presidente del Banco Nación reveló detalles de la charla y las propuestas económicas que realizó basada en dos ejes: ajuste y devaluación.

La reunión entre la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y el economista ortodoxo Carlos Melconian todavía da que hablar. En una entrevista televisiva, el ex presidente del Banco Nación reveló detalles de la charla y las propuestas económicas que realizó basada en dos ejes: ajuste y devaluación.

En conversación con la periodista Viviana Canosa, el economista del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) detalló que recomendó un "saltito devaluatorio" para salir del escenario conflictivo que enfrenta el Gobierno en el plano cambiario. Pero no se quedó allí y pidió por esquemas mucho más duros en términos fiscales.

“Necesitamos un ajuste clásico”, comentó el ex funcionario durante el Gobierno de Mauricio Macri sobre los consejos que puso sobre la mesa en la reunión. En ese sentido, habló de “Fabregazo”, en relación a las políticas adoptadas en la gestión del expresidente del Banco Central Carlos Fábregas en 2014, durante la Presidencia de Cristina.

Sobre este punto, se explayó: "Con Cristina de presidente en 2014 llegaste a un estrangulamiento de reservas, con atraso cambiario, el Banco Central no compraba dólares, tenías cantidad de pesos, en aquel momento parado el Club de París, los buitres y todo, ajuste clásico significó que no te alcanzaba devaluar diariamente, que tuvo que hacer un saltito... que los saltitos no son una operación a corazón abierto como si tuvieras que agarrar el dólar de Martínez de Hoz y devaluarlo, es un chiquito, pero necesita sedación y se hace en quirófano, no en consultorio, y entonces ahí tenés que subir la tasa de interés.”

“El ´fabregazo´ es subir un poquito el tipo de cambio, la tasa de interés, no es un programa para ganar una elección, es para durar más genuinamente. Porque la alternativa es no te dejo importar, no te dejo subir el gasoil y no hay”, agregó Melconian. En esa línea, apuntó que “el dólar tiene que recuperar el atraso pasado y luego seguir su curso con la inflación”.

“¿Cristina entiende todo esto? ¿Está de acuerdo?”, le preguntó Canosa, a lo cual el economista respondió: “Es alguien que fue dos veces presidente…”.

Cuándo hablará Cristina

Cristina decidió cambiar de día su acto que estaba previsto para este viernes, el mismo día que Alberto Fernández participará de un evento importante con la CGT donde será el principal orador. El acto de Cristina será el sábado para que no se superpongan. En un gesto al Jefe de Estado, la presidenta del Senado tomó esa decisión. Este acto en la Provincia de Buenos Aires es parte de la aceleración del ritmo de sus apariciones públicas.

Cristina Kirchner será recibida por el intendente de ese distrito bonaerense, Mario Secco. El viernes 1º de julio se cumplen 48 años del fallecimiento de Juan Domingo Perón y habrá un homenaje. Comenzará a las 16 horas y se hará en el Polideportivo de esa ciudad. Estarán presentes funcionarios y militantes del Frente de Todos de la Provincia de Buenos Aires. Hay expectativa por su discurso, luego que en su última aparición en Avellaneda el 20 de junio hiciera críticas por el festival de importaciones y los planes sociales.