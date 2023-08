Tras la suba del dólar blue, el Gobierno recibió dos noticias de alivio

El Banco Central encadenó la tercera jornada al hilo comprando dólares. Además, las acciones argentinas crecieron casi 7%.

El Banco Central compró este miércoles US$ 117 millones, con lo que sumó la tercera rueda consecutiva con saldo positivo. De esta manera, la autoridad monetaria acumula US$ 463 millones en lo que va de la semana y, en agosto, supera los US$ 600 millones de compras netas, informó la autoridad monetaria en un comunicado.

"El promedio diario de compra de agosto subió a US$ 50 millones, muy por encima del anterior registro de mayo, de US$ 42 millones diarios, cuando estuvo vigente el plan de promoción de exportaciones", agregó el BCRA. La entidad detalló que desde el lanzamiento del programa de fomento a las exportaciones el 24 de julio próximo pasado la acumulación de reservas alcanza a US$ 1.512 millones.

Fuentes de mercado aseguraron que el sector agroexportador no estaría utilizando más el Programa de Incremento Exportador (PIE) producto de que, con la devaluación del tipo de cambio oficial, les resulta más conveniente liquidar directamente en el mercado mayorista a $ 350, a diferencia de los $ 340 que conseguían con el PIE.

Acciones argentinas al alza

El índice S&P Merval subió hoy 6,81%, en 563.124,70 puntos, mientras que las acciones de empresas argentinas (ADRs) que cotizan en Nueva York marcaron alzas de hasta 6,89%. En la plaza porteña, en una jornada en la que todas las acciones cotizaron al alza, las mayores ganancias del día correspondieron a Grupo Galicia (14,25%); Transportadora de Gas del Norte (10,14%); BBVA Argentina (9,81%); y Telecom (9,23%).

En la misma sintonía, en Wall Street las acciones de compañías argentinas operaron con mayoría de resultados positivos, a excepción de Bioceres (-2,12%) y Mercado Libre (-3%). Las subas fueron lideradas por Telecom Argentina (6,89%); Transportadora de Gas del Sur (5,15%); y Cresud (5,03%).

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares frenaron las caídas de los días previos. En tanto, los soberanos dollar linked marcaron mejoras promedios de 4,5%, los duales alzas de 2,5%, y los que ajustan por CER subieron 0,25% en el tramo corto y 0,15% en el largo. En este marco, el riesgo país se incrementó 0,69% para quedar en 2.187 puntos básicos.

Qué pasó con el dólar este miércoles

En lo referido al mercado de divisas, el dólar minorista cerró a $ 366,88, con una suba de 25 centavos respecto de la víspera. Por su parte, el denominado dólar "blue" o informal avanzó 50 pesos, a $780 por unidad.

En tanto, en el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) aumentó 3%, a $ 722,92; mientras que el MEP decreció 2,4%, a $ 651,42. En el mercado mayorista, la moneda estadounidense finalizó con un recorte de cinco centavos respecto al cierre previo, en $349,95.

El Dólar Solidario y Dólar Tarjeta -que cuentan con una alícuota 30% de impuesto PAÍS y de 45% de percepción de ganancias- se ubicaron en $642,04, mientras que para compras superiores a 300 dólares -que posee un impuesto adicional de 5%-, cotizó a $660,38.