Día del Padre: las ventas cayeron respecto al año pasado

Así lo reveló un informe de la CAME, que estimó un ticket promedio de más de 15.000 pesos. Fuertes subas en los precios.

Las ventas por el Día del Padre 2023 descendieron en esta celebración 1,2% frente a las del año pasado, medidas a precios constantes, según los resultados de un relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La entidad pyme señaló este domingo en su informe que, si bien hubo promociones para impulsar las ventas, no resultaron suficientes para activar la demanda.

El valor medio de los productos adquiridos a precios constantes fue levemente mayor a 2022, ya que el ticket promedio fue de $15.099, frente a $6.880 del año pasado, lo que implicó un aumento real de 2,5%.

En el caso de los comerciantes, el 45% de los encuestados por CAME dijo que intentó promover las ventas a través de alguna promoción especial, en tanto que el 55% de los negocios no contaron con planes especiales en esta oportunidad.

Desde CAME señalaron que "se esperaba una fecha tranquila en la venta comercial, no solo por la falta de poder adquisitivo sino porque el festejo de este año coincidió con un fin de semana largo de 4 días, donde muchas familias se volcaron al viaje como regalo". No obstante, el cobro anticipado de aguinaldos en la administración pública y en muchos sectores privados ayudó a dar este impulso.

En la comparación interanual, se destacaron subas en Calzado y Marroquinería (+2,6%), Cosmético y Perfumería (+1,7%) y Equipos Periféricos, accesorios y celulares (+0,2%). El resto de los rubros, bajaron. Los datos surgen del relevamiento realizado por CAME durante las dos últimas jornadas en 245 comercios de distintos puntos del país.

Suba en los precios de un 175% promedio

En el mismo sentido, un informe de Indecom precisó que las ventas del Día del Padre cayeron, aunque para esta consultora en un nivel mucho mayor, de un 29,7%. Este relevamiento reveló que un 90% hizo “compras mucho más austeras” que en años anteriores, algo que ya había ocurrido en junio de 2022, cuando la inflación interanual era del 64%.

Indecom también precisó que los regalos típicos de esta fecha también tuvieron aumentos por encima de la media, con un promedio de 175% contra una inflación interanual del 114% en mayo. El tope está en los importados, con subas del 200%, mientras que el piso estuvo en 150%, para el caso de las prendas de vestir.

En ese sentido, explicó que uno de los problemas que redundan en la baja de las ventas es que “la inflación de los últimos dos años ha hecho que los límites de compra de las tarjetas de crédito hayan quedado demasiado atrasados y que mucha gente, ya no tenga margen de financiación”, aun cuando estos aumentaron entre un 25 y un 30% a fines de mayo

Con información de Télam