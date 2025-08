El Financial Times, durísimo contra Milei por no acumular reservas

El Financial Times, prestigioso periódico británico especializado en economía, lanzó una fuerte advertencia a Javier Milei por los problemas de acumulación de reservas del Banco Central y los niveles que alcanza la deuda externa.

"El entusiasmo de los inversionistas por el presidente argentino, Javier Milei, aún no se ha traducido en financiación barata en dólares para un país con problemas de liquidez, que todavía no puede emitir moneda extranjera en los mercados globales a pesar de un enorme rescate del FMI", señaló el artículo. Las crisis económicas "crónicas han llevado a Argentina a incumplir sus obligaciones de deuda soberana nueve veces en su historia, la más reciente en una reestructuración de 2020", recordó el medio. Las consiguientes "disputas con los inversionistas y las altas tasas de interés han dejado al país sin acceso a préstamos en el exterior durante la mayor parte de las últimas dos décadas", definió.

Para el Financial Times, "sin acceso al mercado", el crecimiento económico del país "se verá frenado y no podrá pagar los US$ 57.000 millones que debe al FMI". Si bien los bonos soberanos de Argentina "se han recuperado desde la elección de Milei en 2023, los costos de endeudamiento implícitos siguen estando muy por encima de las tasas que la mayoría de los países en desarrollo estarían dispuestos a pagar", afirmó.

Jeff Grills, director de mercados cruzados de Estados Unidos y deuda de mercados emergentes en Aegon Asset Management, dijo que “no hay un número mágico” para el diferencial con el que Argentina podría acceder nuevamente a los mercados. Pero “el participante marginal en la próxima emisión de Argentina va a querer hacerlo a un nivel más ajustado, por lo que puede convertirse en una profecía autocumplida” que ayude a que la deuda se pague en el futuro, sostuvo.

"Milei sigue sin poder acceder a los mercados internacionales de dólares, como hacen muchos gobiernos para obtener préstamos o renovar sus deudas existentes. Caputo declaró al Financial Times el año pasado que podría acceder a tiempo para refinanciar los pagos de capital que vencieron el mes pasado", aseveró el artículo.

Sin reservas y dólar barato, alerta roja para Milei

Para el sitio, una de las razones por las que los inversionistas siguen dudando de la capacidad de Argentina para pagar sus deudas es su "incapacidad para reconstruir sus reservas de moneda extranjera".

"El FMI dijo la semana pasada que Argentina no había cumplido con los objetivos iniciales de reposición de reservas, que a fines de julio estaban en números rojos por US$ 6.400 millones al contabilizar los pasivos, a pesar de un aumento de alrededor de US$ 2.000 millones desde que comenzó el último rescate del Fondo", se explayó. Y remató: "La acumulación de reservas se ha visto frenada por la política monetaria de Milei, que ha desviado miles de millones de dólares de las arcas del banco central para apuntalar el peso y así frenar la inflación y complacer a los votantes".