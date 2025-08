Aunque Milei lo niegue, la mitad de los argentinos no llegan a fin de mes

Luego que oficializara el veto al aumento del 7,2% para todos los jubilados, el presidente Javier Milei criticó a quienes dicen que hay sectores de las sociedad que "no llegan a fin de mes" porque si eso fuese cierto la calle "tendría que estar llena de cadáveres". Sin embargo, un informe privado aseguró que la mitad de los argentinos no tienen ingresos para sustentar su vida a lo largo de un mes y que ocho de cada 10 personas modificó sus hábitos de consumo para sobrevivir a la crisis económica.

"Ahora vienen a decir 'No, no se llega a fin de mes'. Bueno, suena muy interesante para ponerse sensiblero, porque si fuera cierta ustedes tendrían que caminar por la calle y tendría que estar llena de cadáveres", dijo Milei durante un evento en la Fundación Faro, realizado en el Yacht Club del barrio porteño de Puerto Madero. En su discurso, el Presidente hizo una defensa cerrada a su gestión económica y calificó de "una pelotudez" afirmar que hay personas a las que no les alcanza el sueldo.

Por qué no se mueren los argentinos por no llegar a fin de mes

De acuerdo al último relevamiento nacional de M&F Consultora, un 83,9% de los argentinos cambió sus hábitos de consumo como consecuencia de la crisis y la pérdida de poder adquisitivo. La estrategia más común es la disminución de compras de productos no esenciales, elegida por el 18% de los encuestados. Le sigue la reducción de salidas a comer afuera, con un 15,2%, mientras que el 12,5% decidió cambiar sus consumos por segundas marcas o productos alternativos.

En una proporción menor, también se detectaron cambios en el acceso a productos importados, la sustitución de servicios privados por públicos, la baja en el uso del transporte y la cancelación de suscripciones.

Casi en una contradicción literal a los dichos de Milei, el 49,5% de los argentinos consultados expresó que tiene problemas para llegar a fin de mes, mientras que apenas un 35,3% afirmó que puede cubrir sus necesidades sin complicaciones. La percepción del estado de la economía familiar también es negativa: el 60% considera que su situación está peor que hace un año, contra apenas un 17,3% que cree que mejoró.

La encuesta reveló que la inflación sigue siendo el principal problema para el 18,7% de los argentinos, empatada con la corrupción, que aparece también en el 18,7% de las menciones. Detrás aparecen la inseguridad y la pobreza.

El aguinaldo, la mejor evidencia de que los argentinos no llegan a fin de mes

De acuerdo a un informe de la consultora Focus Market, el 40% de los argentinos planeaba usar el aguinaldo para saldar deudas y solventar gastos corrientes. En concreto, el 31% de los argentinos ideó destinar el aguinaldo de junio a cubrir gastos generales, sobre un relevamiento realizado sobre 7.500 casos en todo el país. En esta categoría se incluyen expensas, servicios, colegios, medicina prepaga y otras obligaciones cotidianas que no pueden afrontar los trabajadores solo con el salario mensual.

Por otra parte, un 9% habría utilizado el ingreso extraordinario para saldar compromisos pendientes, mientras que un 2% lo habría utilizado para “stockearse” en el súper. Estos datos hablan de una "transformación silenciosa en el patrón de consumo del argentino", señaló el documento.

En diciembre de 2024, las vacaciones lideraban las prioridades de los trabajadores. Para este junio 2025, el rubro vacaciones descendió al cuarto lugar, profundizando una caída que ya se venía registrando. La baja "no parece ser un fenómeno puntual, sino parte de un giro más profundo en las decisiones de consumo", analizó el informe. Y remató: "La realidad cotidiana indica que los ingresos aún no alcanzan para cubrir todos los gastos del mes. En otras palabras, el salario se estabilizó… pero sigue sin rendir".

El efecto demoledor de la crisis generó que el uso del aguinaldo en gastos generales se haya disparado del 9% en diciembre de 2024 a 31% en junio de este año. El grado de uso para comprar dólares se mantuvo invariante, en el 16%. Mientras tanto, el porcentaje destinado a la compra de acciones disminuyó del 23% al 20%.