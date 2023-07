En ronda de candidatos, el campo puso el foco en el dólar agro

Tres de los cuatro miembros de la Mesa de Enlace criticaron la nueva medida del Gobierno. Desde la Sociedad Rural propusieron: "Dejá al mercado funcionar normalmente."

Productores rurales nucleados en tres de los cuatro miembros de la Mesa Enlace se manifestaron este lunes en contra del nuevo dólar agro a 340 pesos para maíz y economías regionales con el que el Gobierno busca incentivar la liquidación del sector y sumar divisas y recaudación fiscal en el contexto de las restricciones económicas. Varios dirigentes del campo entendieron que la medida distorsiona los precios del sector y que puede generar un aumento de los precios internos debido al uso del maíz para el engorde aviar y bovino.

"Es como una devaluación encubierta. Es rarísimo cómo eligen sectores. Este sí, a este no...Porque hubo un dólar soja tres veces. Ahora aparentemente la industria aceitera no quería. Entonces de alguna manera condicionó al Gobierno para que lo haga con el maíz", señaló a El Destape Santiago del Solar, de la Comisión de Granos de la Sociedad Rural, dirigente de CREA y ex jefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura durante el gobierno de Mauricio Macri.

Al respecto, Del Solar denunció que "CIARA no quiso" que hubiera un dólar soja ahora "porque ellos están importando soja, mucha soja, prefieren comprar a un brasileño o" un paraguayo. "Porque por ahora ellos saben que al haber poca oferta acá, la única manera de tener oferta es tradicionalmente la de afuera", sostuvo.

En el mismo sentido, consideró que "no tiene que haber ni dólar soja, ni dólar maíz, ni nada. Dejá al mercado funcionar normalmente. Ahora, como el Estado generó esto, creó esto, lo fabricó, no tiene cómo salir", apuntando al poco incentivo de los productores para liquidar bajo esta mejora en el tipo de cambio.

La posición de CRA y Federación Agraria

Por su parte, Confederaciones Rurales Argentina mostró una visión menos tajante, aunque igualmente negativa. Su presidente, Jorge Chemes, afirmó a este portal que "no va a cambiar la situación estructural del campo y genera una distorsión dentro de la producción de carne a través del consumo de granos. Esto le pega de lleno a la rentabilidad y complica mucho más los costos de alimentación".

Además, Chemes puso en duda que se pueda cumplir con el objetivo oficial de que se liquiden 2.000 millones de dólares en el marco del dólar agro actual, que regirá hasta el 31 de agosto. "No sé si van a poder cumplir o no (con el objetivo de 2.000 millones de dólares) porque nosotros no sabemos cuánto tiene el productor guardado y si es que tiene algo guardado. Hay que ver si los otros eslabones de la cadena lo tienen, que son los exportadores, los industriales", consideró.

Por su parte, Carlos Achetoni, titular de la Federación Agraria que reúne a productores pequeños y medianos, vio algunas consideraciones positivas en la medida. Por un lado, afirmó que, "para el que tenga maíz" en stock, la nueva normativa es buena. También expresó que el tipo de cambio a 340 pesos por dólar es significativamente más atractivo para el productor. Asimismo, resaltó que la exclusión de la soja permite que la medida no tenga impacto en un aumento del alquiler de los campos, ya que estos se miden en quintales de este grano.

Aun así, Achetoni agregó que "la tensión de incremento de la brecha cambiaria puede diluir ese atractivo" generado por el tipo de cambio alto, y afirmó que "el que no cosechó (maíz) está en emergencia o desastre y no recibió ninguna ayuda".