Acuerdo con el FMI: la trampa de Milei para afirmar que no sube la deuda

Javier Milei argumenta que los dólares frescos que lleguen del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no incrementarán la deuda bruta debido a que serán utilizados para cancelar deuda del Tesoro con el Banco Central. Sin embargo, economistas advierten que se trata simplemente de un paso contable. No solamente la deuda pública sí sube, sino que además el cambio de acreedor, desde un organismo interno del Estado hacia el FMI, implica condiciones más onerosas para el país.

"El dinero que ingrese del FMI, el Tesoro lo utilizará para cancelar parte de su deuda con el Banco Central, de modo tal que la deuda bruta no sube", explicó el propio Milei en una columna de opinión que publicó el último sábado en el diario La Nación. "Por lo tanto, el acuerdo con el FMI busca restaurar el patrimonio del BCRA, para que de este modo la inflación sea solo un mal recuerdo del pasado", agregó.

El aumento de la deuda pública y el cambio de acreedor

El problema de este argumento del Presidente es que, en verdad, la deuda pública, o sea la deuda total del Estado argentino tanto interna como externa, crece. El Tesoro usará esos dólares para pagar deuda con el Banco Central en forma de letras intransferibles, por lo que, en definitiva, se cambia una deuda interna por deuda externa.

"Sí aumenta la deuda pública. Empecemos por entender que el Estado o el sector público argentino es uno solo. Y que es esa división entre la deuda del Tesoro y la deuda del Banco Central es solo a los fines analíticos o contables, pero en la práctica el que debe es el Estado argentino, y el que va a pagar, sea el Banco Central, sea el Tesoro, es el Estado argentino", lo explicó Martín Kalos, economista de la consultora EPyCA, en diálogo con El Destape.

"Esto es cambiar deuda interna del Estado consigo mismo, entre sus propios organismos, entre sus propias cajas, por deuda con un actor externo del Estado argentino. Entonces, sí es aumentar la deuda, y no hay ningún tipo de duda sobre esto", agregó Kalos en ese sentido.

El principal problema es la calidad de cada una de las deudas. La deuda intraestado entre el Tesoro y el BCRA "no representaba un perjuicio", advirtió a este medio Haroldo Montagu, ex viceministro de Economía y socio de la consultora Vectorial. "Es una cuestión meramente contable. No modificaba de ninguna manera la actuación del BCRA en el mercado cambiario en su operatoria diaria. No era un problema en la medida en que el Tesoro no la incumpliera", subrayó. Y resumió: "Vamos a tener más deuda en dólares con el FMI, cuando antes era un título denominado en moneda extranjera en dólares que se iba actualizando y roleando".

Esa deuda relativamente inocua se reemplaza por una con enormes condicionamientos. Aunque la letra chica de estas condiciones se conocerá recién con el anuncio del acuerdo técnico, lo seguro es que será una deuda denominada en moneda extranjera, con intereses y que vendrá de la mano de exigencias políticas.

Por qué Milei dice que podría bajar la deuda bruta

Otro argumento de Milei es que la deuda bruta podría incluso bajar si el préstamo del FMI "se utiliza para rescatar títulos cuyo valor de mercado está debajo la par", según aseguró en su columna.

Pero Montagu advirtió que si la deuda bruta baja es porque, en verdad, el propio BCRA había reconocido antes que esa deuda era más alta. "El Tesoro, en su momento, le colocó una Letra Intransferible al BCRA, pero el BCRA cambió la normativa de esa letra el año pasado y reconoció una pérdida, por lo que pasó de valer 100 a valer, por ejemplo, 70. Sin embargo, para el Tesoro esa deuda se sigue valuando a 100. Entonces, el desembolso del FMI permitiría cubrir con 70 las Letras Intransferibles, pero al Tesoro eso le sirve para rescatar deuda por 100", explicó.

Por ello, advirtió que "lo cierto es que la deuda bajó porque el Gobierno ya reconoció una pérdida de las Letras Intransferibles. En conclusión, el Tesoro pasa de deberle 100 al BCRA, que podía no pagarle porque no era exigible, a deberle 70 al FMI, que vamos a tener que pagar sí o sí" y con condicionantes.

Ciertamente, el uso de los "dólares frescos" del FMI para cancelar deuda del Tesoro con el BCRA no implica que las reservas netas de la entidad monetaria no aumenten. "Hasta el momento no anunciaron el mecanismo preciso, pero estimo que el objetivo será disminuir las letras intransferibles (un activo del BCRA) e incrementar las reservas netas vía Derechos Especiales de Giro (DEG, la moneda usada por el FMI), que inicialmente será transferidos al Tesoro", señaló al respecto Alejandro Krebs, economista de GERES experto en finanzas públicas.

Aun así, la cuestión es conocer cuánto de los "dólares frescos" quedarán "de libre disponibilidad" para promover la eliminación del cepo sin saltos inflacionarios y no deberán ser utilizados para cubrir vencimientos de intereses o de capital entre este año y 2026.