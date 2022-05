Gobierno, empresarios y sindicalistas destacaron el rol de la minería en la economía

Funcionarios del Gobierno nacional, empresarios y sindicalistas destacaron hoy el rol de la minería en la economía, al tiempo que respaldaron la iniciativa de encarar un debate sobre el impacto sanitario y ambiental de la actividad con información precisa y actualizada, en el marco de una mayor apertura a la sociedad.

Así lo expresaron en el Primer Encuentro de la Mesa Nacional sobre la Minería Abierta a la Comunidad (Memac), con el que se procura instalar un ámbito de debate que "permita despejar ciertas dudas" relacionadas con los aspectos ambientales, laborales, impositivos y de aporte al desarrollo económico y social.

En el encuentro, se presentó el Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (Siacam), mediante el cual se ofrecerá de manera periódica datos sobre los aspectos económicos, geológicos, sociales, sanitarios y ambientales del sector.

La presentación del Siacam estuvo a cargo del coordinador del Plan Argentina Productiva 2030 y director del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI), Daniel Schteingart, quien sostuvo que "hay que hacer una autocrítica desde el Estado nacional" por no haber generado "las herramientas necesarias de información para aportar confianza y construir una minería que sea palanca del desarrollo económico, social y comunitario".

Al respecto, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, llamó a "explicar, comunicar y deconstruir algunos mitos" en torno a la minería y convocó a debatir la importancia de la actividad en el marco de un "diálogo franco, abierto", en el que se rechazará "cualquier expresión de violencia", en alusión a determinadas modalidades de protestas de grupos ambientalistas.

Kulfas aseguró que en el Gobierno no se concibe "una minería que se desentienda de las cuestiones ambientales" y resaltó que el sector "puede ofrecerle a la Argentina parte de las soluciones a los problemas que tiene", en función de que "se está en una etapa bisagra y el mundo demanda cada vez más minerales, que necesita en el marco de la transición energética".

El ministro respondió a los planteos de las organizaciones ambientalistas que participaron y dijo que "es absolutamente falso" que la actividad minera no es controlada, "ya que en los laboratorios de la Aduana se analizan todas las muestras que se toman".

El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, dijo que el sector aporta US$ 3.000 millones anuales a las exportaciones, subrayó que "por cada dólar que invierte, se generan 4 dólares de superávit en la balanza cambiaria" y remarcó que es "clave para llegar a la meta" de US$ 100.000 millones de ventas al exterior.

El titular de la autoridad monetaria destacó que la minería no sólo tiene superávit cambiario y comercial, sino que es superavitaria en inversión extranjera directa, y en los últimos 10 años el país recibió inversiones del sector por US$ 5.700 millones y préstamos netos por US$ 5.000 millones.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, destacó la importancia del desarrollo de la industria minera en el país debido a que genera un impacto "muy fuerte" en el empleo y el desarrollo de inversiones.

Moroni detalló que el sector "emplea a 29.000 trabajadores que tienen elevado profesionalismo, edades medias, gente muy formada", con salarios que están "dos veces y media arriba del promedio general de la industria".

La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, señaló que este año la minería superará el histórico 3% del aporte total a la recaudación impositiva y aseguró que la "discusión sobre la explotación e industrialización" de los recursos naturales "es el ADN de cualquier debate sobre desarrollo económico".

Asimismo, la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Cecilia Nicolini, remarcó que existe "consenso social y a nivel país" de que "no es posible seguir produciendo como en el siglo pasado", y aseguró que, en materia de minería, "se pueden hacer las cosas diferentes".

El presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Franco Mignacco, consideró "fundamental que se propicien ámbitos que permitan otorgar rigor técnico y científico a las conversaciones sobre minería", al tiempo que el secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Héctor Laplace, pidió que el sector "se embarre las patas" ya que "de nada valen los eventos cerrados donde se encuentran siempre los mismos".

Con información de Télam