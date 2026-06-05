Cuánto gana un mecánico en junio 2026: el salario que cobra

Cuál es el valor de un mecánico

El costo de mantener un vehículo continúa en ascenso y la mano de obra especializada se consolidó como uno de los principales componentes del gasto para los automovilistas. En este contexto, los valores de referencia de la denominada "hora taller" permiten estimar cuánto gana un mecánico en junio de 2026 y cuál es el costo que enfrentan los conductores al momento de realizar una reparación.

Si bien en Argentina no existe una tarifa obligatoria para los talleres mecánicos, gran parte del sector utiliza como referencia los valores orientativos difundidos por la Federación Argentina de Asociaciones de Talleres de Reparación de Automotores y Afines (FAATRA), que sirven como parámetro para presupuestar trabajos de mecánica, electricidad, chapa y pintura.

Cuánto cuesta un mecánico

Cuánto cobra un mecánico en junio de 2026

Según los últimos valores de referencia correspondientes al segundo trimestre de 2026, la hora de trabajo para tareas de mecánica general y electricidad se ubica en $84.000 más IVA. Ese mismo valor también se toma como referencia para los trabajos vinculados con pintura automotriz, aunque los montos finales pueden variar de acuerdo con cada taller y la complejidad de la reparación.

Desde el sector aclaran que no se trata de una tarifa obligatoria ni de un salario fijo para los trabajadores, sino de un valor orientativo utilizado para calcular presupuestos y costos de mano de obra especializada.

Cuánto cuestan los trabajos de chapa y pintura

En el caso de los trabajos de chapa, el sistema de cálculo es diferente. Allí se utiliza la denominada "unidad día de chapa", equivalente a cuatro horas de trabajo. Bajo este esquema, el valor de referencia asciende a $336.000 más IVA.

Por su parte, el denominado "paño de pintura", que contempla aproximadamente seis horas de mano de obra junto con materiales e insumos, tiene un precio orientativo de $504.000 más IVA.

Cuánto cuesta arreglar el auto

Por qué los precios de los mecánicos pueden variar

Más allá de los valores sugeridos por FAATRA, cada taller tiene libertad para fijar sus propios precios.

El presupuesto final depende de múltiples factores, entre ellos:

La complejidad de la reparación.

La tecnología y equipamiento disponible.

La experiencia y especialización del mecánico.

El costo de los repuestos utilizados.

El tipo y modelo del vehículo.

La ubicación geográfica del taller.

En general, los costos de mano de obra suelen ser más elevados en los grandes centros urbanos que en localidades del interior, donde las estructuras de costos son diferentes.

Cómo se calculan las reparaciones

En la práctica, muchos talleres no cobran exclusivamente por cantidad de horas trabajadas, sino por el tipo de tarea realizada. Por ese motivo, dos presupuestos pueden presentar diferencias significativas incluso cuando se trata de solucionar un mismo problema mecánico. A la hora de elegir un taller, además del precio, los especialistas señalan que la confianza, la trayectoria y la calidad del servicio continúan siendo factores determinantes para los propietarios de vehículos.

Con los nuevos valores de referencia vigentes durante junio, la hora de mano de obra mecánica se mantiene como uno de los principales costos dentro del mantenimiento automotor, en un escenario donde los gastos de reparación siguen ganando peso dentro del presupuesto de los conductores.