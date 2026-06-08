Cuánto dinero se transfiere en junio 2026 sin tener problemas con ARCA

Cómo transferir sin aviso a ARCA

Las transferencias bancarias y los movimientos de dinero a través de billeteras virtuales continúan bajo monitoreo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), aunque desde junio de 2026 los límites para reportar operaciones aumentaron de manera considerable.

La actualización forma parte del nuevo esquema de control fiscal implementado por el organismo y elevó los montos a partir de los cuales bancos, fintech y otras entidades financieras deben informar determinadas operaciones realizadas por sus clientes.

Sin embargo, especialistas remarcan que superar esos valores no implica automáticamente una sanción ni una investigación. Lo importante es poder justificar el origen de los fondos en caso de que ARCA solicite documentación adicional.

Cuánto dinero se puede transferir sin reportes automáticos

Durante junio de 2026, las entidades financieras deben informar a ARCA cuando las transferencias o acreditaciones acumuladas superan los siguientes montos:

Personas físicas: $50.000.000

$50.000.000 Personas jurídicas: $30.000.000

Se trata de un salto significativo respecto de los límites anteriores, que eran considerablemente más bajos para los usuarios particulares. Asimismo, las transferencias y acreditaciones realizadas mediante billeteras virtuales mantienen exactamente los mismos umbrales.

Transferencias en Arca: los montos

Qué otros movimientos controla ARCA

Además de las transferencias, el régimen de información alcanza a otras operaciones financieras relevantes.

Saldos bancarios al cierre de cada mes

Personas físicas: $50.000.000

Personas jurídicas: $30.000.000

Plazos fijos

Personas físicas: $100.000.000

Personas jurídicas: $30.000.000

Tenencias en sociedades de bolsa

Personas físicas: $100.000.000

Personas jurídicas: $30.000.000

Extracciones de efectivo

Personas físicas y jurídicas: $10.000.000

Pagos y movimientos financieros

Personas físicas: $50.000.000

Personas jurídicas: $30.000.000

Otro de los cambios más importantes alcanza a las compras realizadas como consumidor final. Desde junio de 2026, el límite asciende a $10.000.000 tanto para personas físicas como jurídicas. Hasta ese monto, las operaciones pueden realizarse sin que se requiera información adicional por parte de los sistemas de reporte habituales.

Billeteras virtuales controladas por ARCA

Qué puede pedir ARCA si detecta inconsistencias

Cuando una operación resulta incompatible con el perfil fiscal declarado o genera alertas dentro de los sistemas de control, ARCA puede solicitar documentación que permita acreditar el origen del dinero.

Entre los comprobantes más habituales se encuentran:

Facturas emitidas.

Recibos de sueldo u honorarios.

Contratos de préstamo.

Certificaciones contables.

Boletos de compraventa de inmuebles o vehículos.

Documentación respaldatoria de inversiones o ahorros.

El objetivo es verificar que los fondos tengan un origen lícito y que la situación fiscal del contribuyente sea consistente con los movimientos registrados.

Qué hacer si una transferencia es observada

Si una entidad financiera solicita explicaciones sobre una operación, los especialistas recomiendan presentar rápidamente toda la documentación respaldatoria disponible. También sugieren informar previamente al banco cuando se espera recibir o transferir sumas importantes y evitar dividir una operación grande en múltiples transferencias menores, ya que esa práctica puede generar controles adicionales.

De todos modos, los nuevos límites vigentes muestran que durante junio de 2026 una persona física puede mover montos considerablemente más elevados que en años anteriores antes de quedar alcanzada por los regímenes de información automáticos de ARCA.