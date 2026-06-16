A cuánto cotiza el dólar tras el feriado

El dólar oficial cotiza este martes 16 de junio a $ 1.450 mientras que el dólar blue, en tanto, se negocia a $ 1450. Los dólares financieros, por su parte, se venden a $ 1.451,50 el MEP y $ 1.493,50 el CCL. Por otra parte, el dólar mayorista cotiza a $ 1432,50. En todos los casos, las cotizaciones muestran una leve baja respecto al cierre de ayer.

Tras el recrudecimiento del conflicto en Irán y el aumento del precio del petróleo y el gas que alcanzó a récords históricos, este mes se sostiene la expectativa con respecto a la conducta de la divisa estadounidense por los movimientos en los mercados.

Qué es el dólar blue

El dólar blue es el precio del dólar de Estados Unidos en el mercado paralelo o informal de la Argentina. A diferencia del dólar oficial, que es el que se negocia en los bancos y casas de cambio autorizadas, el dólar blue no tiene restricciones en su compra y venta, aunque su operatoria es ilegal y no está regulada. Esto lo vuelve una opción atractiva para quienes buscan evadir los controles de cambio o acceder a divisas extranjeras de forma más rápida. Sin embargo, también implica mayores riesgos y costos, como el de la inseguridad y el sobreprecio.

Cotización del dólar oficial hoy

El dólar oficial es el que se negocia en los bancos y casas de cambio autorizadas . Su valor es fijado por el Banco Central de la República Argentina y suele ser el más bajo de todas las cotizaciones. Este martes 16 de junio cotizó en el Banco Nación a:

Compra : $1.400

: $1.400 Venta: $1.450

Cotización del dólar blue hoy

El precio del dólar blue sigue variando esta semana. Su valor se actualiza minuto a minuto en el mercado informal. Este martes 16 de junio de 2026, el dólar blue cotizó a:

Compra : $1.430

: $1.430 Venta: $ 1.450

Pese a esto, cabe recordar que este es sólo un valor de referencia, y que el precio final puede cambiar dependiendo del lugar y la persona con la que se realiza la operación. Además, debido a su naturaleza informal, no existe una cotización oficial del dólar blue, por lo que los valores pueden diferir entre las distintas fuentes.

Cotización del dólar MEP hoy

El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) es una de las formas legales de acceder a dólares en Argentina. Su cotización se obtiene de la compraventa de bonos argentinos nominados en pesos y dólares, y el martes 16 de junio se negoció en $1.451,50.

Cotización del dólar CCL hoy

El dólar CCL (Contado con Liquidación) es otra alternativa legal para obtener dólares en el país. Su precio, al igual que el dólar MEP y el dólar blue, está en constante fluctuación y sintió el impacto del anuncio de los Estados Unidos. Este martes 16 de junio se vende a $ 1493,50.

Dólar blue histórico: ¿Cómo ha evolucionado su precio?

El precio del dólar blue experimenta diversas fluctuaciones a lo largo de la historia, influenciado por factores económicos y políticos. En los últimos años, se observa generalmente un aumento en su valor, sobre todo en contextos de incertidumbre económica o restricciones cambiantes.

¿Cómo se calcula el precio del dólar blue?

El precio del dólar blue se determina por la oferta y la demanda en el mercado paralelo o negro.