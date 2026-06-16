Cuánto cobran trabajadores rurales tras el aumento en junio 2026: el salario que ganan

Salarios rurales confirmado en junio

Los trabajadores rurales perciben en junio los salarios establecidos en el último acuerdo firmado entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y las principales entidades agropecuarias del país. La Secretaría de Trabajo homologó el entendimiento, por lo que las escalas salariales quedaron formalmente vigentes para todo el personal alcanzado por el convenio.

El acuerdo fue suscripto por UATRE junto con la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), CONINAGRO, Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Además de los salarios básicos, contempla sumas no remunerativas, adicionales por antigüedad y una cláusula de revisión para reabrir la negociación en caso de cambios significativos en la situación económica.

Con las nuevas escalas, el salario de un peón rural ya supera el millón de pesos mensuales, mientras que algunas actividades especializadas registran remuneraciones considerablemente más elevadas.

Salarios con aumento

Cuánto cobra un trabajador rural en junio de 2026

Las escalas para el personal permanente de prestación continua permanecerán vigentes hasta el 31 de julio de 2026.

Los salarios mínimos establecidos son los siguientes:

Peón general: $1.088.358,51 más una suma no remunerativa de $5.335,10.

Peón único: $1.116.058,33 más $5.470,88 no remunerativos.

Ovejero: $1.127.265,44 más $5.525,82 no remunerativos.

Especializados (albañiles, herreros, carpinteros, mecánicos, cocineros y otros oficios): $1.158.597,91 más $5.679,41 no remunerativos.

Ordeñadores: $1.165.963,05 más $5.715,52 no remunerativos.

Conductores tractoristas y maquinistas agrícolas: $1.207.669,28 más $5.919,96 no remunerativos.

Mecánicos tractoristas: $1.267.993,03 más $6.215,66 no remunerativos.

Encargados: $1.384.853,14 más $6.788,51 no remunerativos.

Las categorías con los salarios más altos

Las remuneraciones más elevadas corresponden a tareas de alta especialización vinculadas principalmente a maquinaria agrícola y aplicaciones fitosanitarias.

En el caso de la actividad de aplicación de productos fitosanitarios, las escalas vigentes establecen:

Peón auxiliar: $1.761.296,80 mensuales más $8.633,81 no remunerativos.

Conductor de equipos autopropulsados: $2.545.139,23 mensuales más $12.476,17 no remunerativos.

Esta última categoría figura entre las mejores remuneradas de todo el convenio rural.

Cuánto cobra un empleado rural en junio

Cuánto cobran quienes trabajan en cosecha

Los trabajadores dedicados exclusivamente a la cosecha de granos y oleaginosas también perciben salarios superiores al promedio del sector.

Para los conductores tractoristas y maquinistas de cosechadoras afectados exclusivamente a estas tareas, la remuneración mínima vigente asciende a:

$1.666.580,76 mensuales.

Suma no remunerativa adicional de $8.169,51.

El entendimiento homologado también incorpora una cláusula de revisión que permite reabrir las negociaciones salariales durante su vigencia si la evolución de la inflación o las condiciones económicas así lo justifican. De esta manera, los trabajadores rurales llegan a junio con salarios actualizados que superan el millón de pesos en todas las categorías generales y con algunas actividades especializadas que ya se ubican por encima de los $2,5 millones mensuales.