Aumenta la prestación por desempleo para un rubro clave: a cuánto se va

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) dispuso una nueva actualización de la prestación por desempleo para trabajadores o peones rurales y elevó del 55% al 60% la base salarial utilizada para calcular la cuota inicial del beneficio. La medida comenzará a aplicarse desde mayo de 2026.

Así lo estableció la Resolución 45/2026 del RENATRE, que determinó que el monto inicial de la prestación pasará a calcularse sobre el 60% de la mejor remuneración normal y habitual percibida durante los últimos doce meses por el trabajador, reemplazando el esquema previo que utilizaba el 55%.

Además, el organismo aprobó un incremento adicional del 2% sobre el beneficio ordinario del sistema de prestaciones por desempleo rural creado por la Ley 25.191. Con esta actualización, el monto máximo de la prestación quedó fijado en $382.453, mientras que el piso mínimo se elevó a $191.226 a partir del 1° de mayo.

La decisión deroga la resolución anterior que había fijado los valores vigentes desde abril y modifica también parte del esquema aprobado en febrero de 2025, profundizando la recomposición del beneficio.

La prestación está destinada a trabajadores rurales que pierdan su empleo y busca otorgar una cobertura económica durante el período de desempleo, bajo un esquema administrado por el RENATRE, ente integrado por representantes empresariales y sindicales del sector agropecuario.

Cómo funciona la Prestación por Desempleo de ANSES

En paralelo al beneficio que ofrece el RENATRE, la ANSES confirmó que durante mayo de 2026 continuará el pago de la Prestación por Desempleo, una asistencia económica destinada a trabajadores formales que hayan perdido su empleo sin causa justificada. Con la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), el beneficio tendrá un monto máximo de $363.000, mientras que el piso será de $181.500. Se trata de una ayuda mensual orientada a sostener ingresos mientras la persona busca reinsertarse en el mercado laboral.

El beneficio está dirigido a trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin justa causa. También pueden acceder empleados eventuales, temporarios o de temporada, siempre que cumplan con los requisitos de aportes exigidos por ANSES.

Con la actualización vigente, los valores quedaron establecidos de la siguiente manera:

Monto mínimo: $181.500

Monto máximo: $363.000

El importe final que recibe cada beneficiario surge del cálculo equivalente al 75% de la mejor remuneración mensual percibida durante los últimos seis meses trabajados. Por ese motivo, no todos los beneficiarios cobran el monto máximo, ya que depende del salario previo registrado.