Las grandes empresas amasan fortunas en dólares mientras se desploman los salarios

Las principales firmas del país pasan por un boom de facturación ,pero muchos de los productos que comercializan se vuelven cada vez más caros. Cuánto ganaron las compañías en el primer semestre del año.

Mientras las empresas más grandes de la Argentina amasan fortunas en dólares y los productos que comercializan se vuelven cada vez más caros, los trabajadores ven cada vez más empobrecidos sus salarios. Un informe al que accedió El Destape reveló como la facturación de las firmas más laureadas del país obtuvieron un rendimiento extraordinario en la primera parte del año.

En sus últimos ejercicios presentados, las empresas Ledesma, Aluar, Molinos Río de la Plata y Arcor tuvieron una facturación promedio que se ubica 18,5% arriba de los ejercicios anteriores, medida en dólares. Resulta llamativo que en los primeros meses de 2022 estas empresas prácticamente lograron equiparar lo facturado en 2021 por parte de Ledesma, Aluar, Molinos Río de la Plata y Arcor. Las ventas fueron de US$ 5.400 millones para todo el 2021 y en el período parcial de 2022 (un aproximado de seis meses), ascendieron a US$ 4.150, sólo 23% menos, lo cual representa un boom en facturación.

Según el Centro de de Economía Política (CEPA), en el caso de Arcor, si se considera las ventas en Argentina, los datos son aún mejores: el incremento interanual es de 18,6% (US$ 1.381 millones en 2022 versus US$ 1.164 millones del primer semestre de 2021). Por su parte, la red de supermercados La Anónima, el multimedio Clarín, la empresa fabricante de chapa de acero Ternium Siderar y las petroleras Pan American Energy (PAE) y Tecpetrol registraron en sus últimos ejercicios ventas superiores en 34,6% en sus últimos ejercicios, que suman más de US$ 11 mil millones. Todas mejoraron sensiblemente su performance interanual.

El resultado operativo también tiene subas fuertes en los Estados Contables de 2022. Ledesma, Aluar, Molinos Río de la Plata y Arcor obtuvieron mejora de 62,5% respecto de la comparación con 2021. La variación incluso llega a 70,9% si se considera el promedio simple de las variaciones interanuales de cada empresa.

La sorpresa es que sólo algunos meses de 2022 superan en 22% el resultado operativo del periodo anterior por parte de Ledesma, Aluar, Molinos Río de la Plata y Arcor. En 2021, el resultado operativo de las cuatro empresas asciende a US$ 426 millones, mientras que en el periodo parcial de 2022 – según los últimos balances de cada caso- el resultado es de US$ 519 millones (22% mayor al primero, pero en medio año).

Por su parte, el resultado operativo de La Anónima, Clarín, Ternium, PAE y Tecpetrol reflejó una mejora de 52,4% al período equivalente del año anterior, y sumó más de US$ 1.587 millones. Todas las empresas, salvo dos – Clarín y Tecpetrol- mejoraron sensiblemente su performance interanual.

Si se consideran las cuatro empresas industriales seleccionadas, Ledesma, Aluar, Molinos Río de la Plata y Arcor, la rentabilidad se incrementó de 9,1% a 12,5% (similar a lo que sucede si se considera el promedio empresa por empresa). La Anónima, Clarín, Ternium, PAE y Tecpetrol mostraron en sus últimos ejercicios de 2022 una rentabilidad de 14,4%, también mejorando la situación del mismo período del año anterior.

¿Cuál es el costo laboral en las principales empresas?

De tanto en tanto, el establishment pide por una reforma laboral y se queja de los costos laborales, pero la realidad marca otra historia. Si se considera la selección de las cuatro empresas industriales mencionadas, el costo laboral ascendió en 2022 a 16,7%.

Resulta evidente la tendencia a la baja de ese guarismo desde 2014/15 hasta la actualidad. El costo laboral para Ledesma, Aluar, Molinos Río de la Plata y Arcor se redujo a 16,7% en los últimos datos que se conocieron en 2022, en relación al mismo período de 2021, donde el guarismo alcanzaba el 17,8%.

Lo más llamativo, de todas formas, es que la variación de ventas se mueve por encima de la variación del costo salarial, ilustrando la transferencia de ingresos derivada de tal proceso. Si se amplía la selección a otras empresas seleccionadas (La Anónima, Clarín, Ternium, PAE y Tecpetrol), el costo laboral de 15,4% estimado para la medición de período parcial de 2021 se reduce a 15% en la medición del período parcial 2022.