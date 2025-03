"La patronal se borró": la historia de los trabajadores de una fábrica tomada en Avellaneda

Desde el martes 25 de febrero, trabajadores permanecen en la fábrica de Anselmo Morvillo. Crédito de foto: Prensa Obrera

El martes 25 de febrero, 250 trabajadores de Anselmo Morvillo recibieron un mensaje que les informaba que, desde el día siguiente, la empresa entraría en un cese de actividades. La notificación llegó a las 23, una hora después de que terminara el turno. Desde ese momento, para evitar perder su fuente de trabajo, los empleados de la gráfica de Avellaneda mantienen una toma del establecimiento.

"Intentamos llamar a la patronal y no respondieron ninguna de nuestras llamadas", explicó a El Destape el secretario general de la Junta Interna de Anselmo Morvillo, Sebastián Rodríguez, quien advirtió que la empresa usó como argumento un supuesto pedido de quiebra, que no había hecho al momento del mensaje.

El trabajador de Morvillo explicó que "desde el martes 25 la patronal está borrada", y que lo que buscan los empleados de la gráfica es que les expliquen "de qué se trata" la situación. Si bien la Justicia en un principio rechazó el pedido de quiebra, luego lo habilitó. "Estamos esperando que el síndico designado por el juez tome posesión del cargo".

La parte empresaria no acudió a la audiencia que convocó el Ministerio de Trabajo bonaerense, así como tampoco se presentó a la planta. "Llamamos a todo el mundo y no nos atienden", enfatizó Rodríguez. Ahora, contó, la disputa va exclusivamente por el camino legal: lo que diga el Ministerio "no corre más".

No perder su fuente laboral: el pedido de los trabajadores

"La ocupación es para defender la fuente laboral", indicó a este portal el secretario general de la Junta Interna, quien subrayó que el pedido que le van a hacer al síndico es el de que se mantenga "la continuidad productiva al menos durante el tramiterío legal, que son seis meses". "Algunos clientes nos dicen que a ellos, operativamente, les sirve seguir produciendo en Morvillo", continuó. "Queremos seguir haciendo el laburo hasta que el síndico se expida definitivamente", sentenció.

Doscientos cincuenta son los trabajadores directos de la empresa que se quedarían sin trabajo en caso de cierre: a eso, hay que sumarle la seguridad, el personal de limpieza y los fletes, entre otros rubros. Pero los 250 trabajadores directos participan activamente de la ocupación de la planta que, tras 12 días, "se mantiene firme", evaluó Sebastián Rodríguez. "Es una dificultad porque a medida que pasan los días tenemos que darles de comer a nuestras familias", señaló, pero contrastó: "Nos vamos a dar los medios para tratar de garantizar esta medida la mayor cantidad de tiempo que tengamos hasta que se abra un camino que nos aclare un poco el panorama".

La medida de fuerza contó con el apoyo de otros sectores. El jueves pasado, en un plenario abierto que realizaron los trabajadores, se presentaron en Anselmo Morvillo representantes del Sindicato del Neumático (Sutna), AGD UBA, Ademys, la Junta Interna del Garrahan y trabajadores despedidos de Acumar, entre otros.

Cómo sigue la lucha: movilización y audiencia pública

Como resolvieron en una asamblea la semana pasada, los trabajadores se movilizarán el próximo miércoles a la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA), ubicada en Avenida de Mayo 1147. Luego, confluirán en el Congreso con la movilización de jubilados, que ya cuenta con la convocatoria de múltiples sectores y se espera que sea masiva.

Además, los diputados del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FITU) pedirán que se realice una audiencia pública en el Congreso el lunes 17 de marzo, donde los trabajadores de Anselmo Morvillo podrán dar su testimonio en medio de la toma.

Las políticas del presidente Javier Milei hacen que al Gobierno y a algunos sectores empresarios se les abran distintos campos de batalla: en medio de los reclamos de los jubilados y docentes universitarios, que ya anunciaron un paro por 48 horas para el comienzo del cuatrimestre, la toma de la gráfica Anselmo Morvillo, primera fábrica tomada de la gestión libertaria, puede marcar un antes y un después en el procedimiento de lucha de otros sectores que enfrentan despidos masivos.