La deuda externa privada llegó a nivel récord en 2019

La deuda externa emitida por empresas privadas alcanzó el nivel récord al cierre del tercer trimestre de 2019 de u$s 86.127 millones, explicada principalmente por el incremento de la deuda financiera registrada desde 2017, según el informe sobre Deuda Externa Privada que difundió este jueves el Banco Central, el cual había sido discontinuado en 2017.

La evolución de la deuda externa privada desde principios del año 2016 mostró la misma tendencia creciente que la deuda pública, hasta alcanzar un nivel récord al cierre del tercer trimestre de 2019 de u$s 86.127 millones. Entre diciembre de 2017 y septiembre de 2019, la deuda externa privada total creció en u$s 10.634 millones, explicado principalmente por el incremento de u$s 7.662 millones de la deuda financiera.

Desde comienzos de 2020, el sector privado canceló deuda externa de forma neta por un total de u$s 3.442 millones, de los cuales u$s 2.749 millones fueron en concepto de prefinanciación y anticipo de exportaciones. De este modo, al 30 de junio de 2020, la deuda externa del sector privado se ubicó

en u$s 81.401 millones, según el trabajo que se publica hoy por primera vez desde 2017.

"En este contexto, con el fin de garantizar las divisas necesarias para la recuperación económica en un marco de normal funcionamiento del mercado de cambios, el BCRA introdujo medidas a fines de mayo para ordenar el pago de obligaciones externas comerciales y, a mediados de septiembre, estableció los lineamientos para una refinanciación de la deuda privada financiera", comunicó la institución.

Luego de tres años sin estadísticas oficiales en la materia, el BCRA vuelve a publicar las series de deuda externa privada, las cuales serán actualizadas trimestralmente y presentadas a través del Informe sobre Deuda Externa Privada. De este modo, esta institución reafirma su compromiso con la elaboración y difusión de estadísticas del sector externo, modernizando la metodología de compilación, consensuándola con distintos organismos (principalmente el INDEC) y respetando los más altos estándares internacionales.