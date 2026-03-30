La actividad económica cayó en febrero y sin el Agro hubiera sido peor

La actividad económica cayó en febrero respecto al mes anterior y contra el mismo mes del año pasado. Si se excluyera la participación del sector agropecuario, el desplome hubiera sido aún peor, lo cual muestra la debilidad del programa que llevan adelante el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo.

La consultora Equilibra estimó que la actividad económica registró una caída en febrero, tanto en términos interanuales como mensuales, en un contexto marcado por factores estacionales y un desempeño desigual entre sectores. De acuerdo con su anticipo del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), el nivel de actividad habría retrocedido un 1,5% frente a febrero de 2025, mientras que en la comparación desestacionalizada la baja sería del 1% respecto a enero.

El reporte señala que, tras el fuerte repunte observado entre diciembre y enero, la economía mostró un freno en su dinámica. Uno de los factores que incidieron en este resultado fue la menor cantidad de días hábiles, ya que febrero contó con dos jornadas laborales menos que el mismo mes del año pasado debido a los feriados de Carnaval.

El efecto Agro en la economía de Milei

Al excluir el sector agropecuario, la caída se profundiza. Según las estimaciones de Equilibra, el EMAE sin el agro habría registrado una contracción del 2,5% interanual, restando 2,4 puntos porcentuales al índice general. En términos mensuales, la serie desestacionalizada también mostró una baja del 1,1%, explicando prácticamente la totalidad del retroceso del indicador agregado.

La consultora remarcó que analiza el agro por separado debido a su alta volatilidad y dependencia de factores climáticos. En este caso, el desempeño del sector fue uno de los pocos elementos positivos del período.

A pesar del cierre de una cosecha récord de trigo y de una menor producción de carne vacuna, la actividad agropecuaria habría crecido un 17% interanual en febrero, impulsada por el inicio favorable de la cosecha de maíz y una mejora en la producción láctea. Este desempeño aportó cerca de un punto porcentual a la variación anual del EMAE, aunque se mantuvo sin cambios en la medición desestacionalizada.

En el balance del primer bimestre, la actividad económica se habría mantenido prácticamente sin variaciones frente al mismo período de 2025, con un leve avance del 0,2% interanual. En términos desestacionalizados, el nivel se ubicó apenas 0,1% por debajo del registrado en diciembre del año pasado.

De cara al resto del año, Equilibra proyecta un crecimiento moderado. Si bien anticipa una expansión significativa en sectores primarios como la minería, la energía y el agro, estima que el crecimiento total de la economía rondará el 2,5%, muy por debajo del 5% previsto en el Presupuesto 2026.

El informe concluyó que la recuperación económica continúa siendo frágil y heterogénea, con sectores dinámicos que no logran compensar la debilidad de otras áreas clave de la actividad.