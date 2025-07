La actividad económica cayó 0,3% en mayo, de acuerdo a un informe de la consultora Equilibra. A pesar de haber registrado una suba interanual, el documento detectó un freno a la recuperación que se había detectado en abril respecto a marzo

Para mayo, el anticipo del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) prevé un alza de 5% interanual. Sin embargo, tras registrar en abril una mejora desestacionalizada de 1,9%, el EMAE desestacionalizado caería 0,3%.

EI EMAE, excluyendo el sector agropecuario trepó 5,2% interanual en mayo -tras haber registrado un alza de casi 8,6% en abril-, aportando 4,3 puntos porcentuales de crecimiento. En cambio, en su medición sin estacionalidad registró una baja de 0,5% contra abril.

En mayo, el EMAE agropecuario trepó 4% interanual, en el marco de una "campaña gruesa donde la producción mejoró durante el mes, luego de haberse demorado tras las condiciones climáticas adversas presentadas en abril.", señaló el informe Dado que el agro incrementa su incidencia en el EMAE en el segundo trimestre de cada año, dicha mejora implicó un alza de 0.7 puntos del EMAE total.

De esta forma, los primeros cinco meses del año dejarían un alza de 6% en comparación con el mismo intervalo de 2024. A su vez, el promedio de los últimos tres meses (mayo, abril y marzo) de la serie desestacionalizada arrojaría una merma de 0,3% si se compara con el promedio de los tres meses previos.

El Gobierno defiende el dólar a pesar de los cuestionamientos del atraso

El viceministro de Economía, José Luis Daza, calificó de absurda la interpretación de que el dólar “está planchado” y justificó la situación con el desempeño de la moneda americana en el mundo.

“El absurdo slogan ‘El dólar está planchado’. A quienes lo dicen recomiendo miren menos a su ombligo y más lo que pasa en resto del mundo”, indicó Daza en sus redes sociales. Daza enfatizó que “el dólar tuvo su peor primer semestre en 52 años frente a monedas del planeta”.

El funcionario salió a respaldar el discurso del ministro, Luis Caputo, donde desafío a quienes consideren que el dólar “está barato” que compren para no perder la oportunidad”. El funcionario se refirió a los cuestionamientos sobre el nivel del tipo de cambio y se burló de las críticas: “El dólar flota, por lo tanto, al que le parezca que está barato... Agarrá los pesos y comprá. ¡No te lo pierdas campeón!”. Además, afirmó que el gobierno de Javier Milei redujo la deuda, a pesar de haber firmado un nuevo acuerdo con el FMI.

Caputo rechazó las observaciones por la salida de argentinos al exterior por viajes y el gasto fuera del país en rubros como turismo o indumentaria, luego que se diera a conocer el rojo en la cuenta corriente en el primer trimestre por más de U$S 5.000 millones. Caputo se defendió de esas críticas: “No confundamos los conceptos. Argentina no está en una situación ni parecida a un problema. A los que se quejan de que el dólar está barato, agradézcanle al turismo, si no estaríamos en $ 900”.